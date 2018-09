Apesar do jejum de vitórias, Danilo Barcelos ainda crê no acesso da Ponte: "Lutaremos até o final"

Na noite deste sábado (15), na Arena Barueri, a Ponte Preta ficou no 0 a 0 contra o Oeste, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Foi um jogo em que as esquipes foram bem no primeiro tempo, tendo nove chances claras de gol, ao total, para ambas equipes, mas no segundo tempo houve uma queda de qualidade dos dois lados. O que não faltou no segundo tempo foram cartões amarelos. O Oeste teve seis jogadores advertidos durante o jogo, mas cinco receberam advertências na segunda etapa, enquanto na Ponte, houve só um punido.

Na saída de campo, o lateral-esquerdo da macaca, Danilo Barcelos, demonstrou insatisfação após mais um jogo sem vitória. "Cada vez vai ficando mais complicado, a gente não consegue a vitória, tentamos a todo custo, mas infelizmente não estamos conseguindo concluir em gol nossas jogadas. O time todo vem buscando bastante, temos nos cobrado muito, acho que as coisas voltarão a dar certo, temos que acreditar e confiar. Temos mais uma semana de trabalho e mais um jogo difícil fora de casa. Temos que acreditar que a vitória vem logo", afirmou o lateral.

Mesmo com o empate e a equipe na 10ª colocação na tabela, o jogador continua confiante para o acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. "Acho que estamos distante, mas adeus não (para o acesso). O campeonato é muito nivelado, ainda faltam 11 rodadas e o líder tem apenas 47 pontos, muito pouco para a média do campeonato nos últimos anos. Ainda acreditamos no acesso e lutaremos até o final", concluiu.

O próximo confronto da Ponte será na sexta (21),pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h15, fora de casa, contra o Goiás.