Léo Gomes traça objetivos contra o Botafogo e vê Vitória "vivendo o momento" no Brasileirão

A última rodada foi turbulenta para as equipes que brigam contra o rebaixamento no Brasileirão. Chapecoense e Ceará venceram suas partidas e viram a diferença de pontuação diminuir em relação às equipes mais próximas. Tanto é que a diferença do 10º colocado, Fluminense, para o primeiro da zona de rebaixamento, Ceará, é de apenas quatro pontos.

Dentre essas equipes, o Vitória foi um que saiu no prejuízo. A derrota contra o Alvinegro cearense na tarde de sábado inclusive encerrou a boa sequência de 10 pontos somados dentre 12 disputados e quatro partidas sem sofrer gols. Com uma posição inquietante na tabela, distante apenas um ponto do América-MG, último time na margem de classificação para a próxima Copa Sul-Americana e dois pontos do próprio Ceará, 17º colocado, o volante Léo Gomes comentou o objetivo do momento no Rubro-negro baiano.

"A gente vai fazendo os jogos, temos muitos jogos ainda, dá para pensar em outra coisa em cima na tabela. A gente não está brigando pelo rebaixamento ou pela Sul-Americana. A gente está vivendo o momento, lá no final que a gente vai ver tudo", disse.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Na próxima rodada, o Leão da Barra enfrenta o Botafogo, 15º colocado. Os dois times têm a mesma pontuação, mas os baianos levam vantagem no número de triunfos. Para conquistar um bom resultado no confronto direto, Léo ditou a estratégia do Vitória.

"Dentro de casa, a gente tem que ditar o ritmo de jogo. Fazer a bola rodar, buscar o gol a todo momento. Com o apoio da torcida, que sei que vai estar aqui presente, a gente vai conseguir sair com os três pontos", afirmou.

"Costumo falar que time do Rio de Janeiro consegue sair muito e deixar espaço para a gente jogar. Dentro disso, a gente vai fazer uma marcação forte ali no meio, como a gente vem fazendo, e ditar o jogo", declarou.

Vitória e Botafogo se enfrentam no próximo domingo, às 18h, no Barradão. Ao mesmo tempo em que um triunfo pode alavancar os baianos para a 9ª colocação, uma derrota pode significar uma volta à zona de rebaixamento.