Com gol nos acréscimos, Chapecoense vence o Atlético-MG e deixa o Z-4

<p>A <strong>Chapecoense</strong> bateu o <strong>Atlético-MG</strong>, neste sábado (6), pela 28ª rodada do <strong>Campeonato Brasileiro da Série A</strong>, na <strong>Arena Condá</strong>. O time do interior catarinense marcou o gol nos acréscimos e conseguiu deixar a zona de rebaixamento da competição. Já o Galo, com 45 pontos, segue na 6ª posição e perdeu boa chance de encostar nas equipes da frente.</p> <p>Na primeira etapa, o Galo dominou as ações e criou as melhores oportunidades. Aos nove, <strong>Elias</strong> chutou por cima do gol. Cinco minutos depois, <strong>Gabriel</strong> quase marcou, mas <strong>Jandrei</strong> defendeu. A única chance da Chape foi aos 40 minutos, quando <strong>Doffo</strong> bateu forte, mas não acertou o alvo.</p> <p>Já no segundo tempo, a Alviverde voltou mais ofensivo e no primeiro minuto, após cruzamento de <strong>Bruno Pacheco</strong>, <strong>Bruno Silva</strong> mandou de cabeça para assustar Victor. O Galo respondeu aos 15: <strong>Luan</strong> tentou o arremate, mas foi interceptado por <strong>Douglas</strong>. A equipe atleticana voltou a dar trabalho já no finzinho de jogo. Ensaiou uma blitz, mas não conseguiu ser fatal. Quando a partida parecia que terminaria em empate, a Chape conseguiu o gol. Aos 47, Doffo foi oportunista e garantiu a vitória catarinense.</p> <p>Com o resultado, a Chape subiu para a 14ª posição, com 31 pontos. Enquanto o Galo segue na sexta posição, com 45 pontos. As duas equipes voltam a campo apenas no próximo domingo. Às 11h, novamente em <strong>Chapecó</strong>, a Chapecoense recebe o <strong>Vitória</strong> em duelo direto pela briga contra o rebaixamento. Já o Atlético-MG joga mais tarde, às 19h, no Independência, contra o América-MG.</p>