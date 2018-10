Vasco vence Cruzeiro e se afasta da zona de rebaixamento

Com dois gols no segundo tempo, o Vasco somou mais três pontos em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Destaques da temporada cruz-maltina, Yago Pikachu e Maxi López foram mais uma vez decisivos e marcaram os gols da vitória sobre o Cruzeiro, neste domingo (14).

O jogo começou tenso, o time do Vasco tomou conta da posse de bola, mas com pouquíssima efetividade, sem trabalhos para do goleiro Rafael. No segundo tempo a equipe veio ainda mais determinada e criou melhores situações de gol para abrir o placar.

O Cruzeiro não mandou seu time titular, mas o time reserva conta com boas peças individuais. Apesar disso, o time azul de Minas não conseguiu impor seu jogo e recuou durante boa parte dos 90 minutos.

Fator casa

O Vasco mandou hoje seu décimo segundo jogo em São Januário e conquistou sua oitava vitória. O desempenho da equipe dentro de sua casa traz esperança na luta contra a queda. Também constan dois empates e duas derrotas.

O Cruz-Maltino, que agora conta com Maxi López, finalmente encontrou o atacante que tanto esperava. Goleador e com talento para distribuir o jogo, o argentino chegou ao seu quinto gol com a camisa do Vasco em doze jogos. Com sua chegada, Yago Pikachu se livra da obrigação ter que marcar gols tão constantemente. Yago já marcou 18 vezes esse ano.

Na próxima rodada, o Vasco visita o esporte na Ilha do Retiro. Já o Cruzeiro, recebe a Chapecoense no Mineirão.