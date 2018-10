Candidato à presidência do Sport cita interesse em Juninho Quixadá  e André Luiz

Se no campo o Sport ainda luta para se salvar de um cada vez mais provável rebaixamento, fora dele o clube se movimenta para as eleições, que acontecerão daqui a dois meses. Com a situação duramente criticada por má gestão no clube, a tendência é que uma chapa de oposição vença. Nesse cenário, o nome de Milton Bivar, presidente campeão da Copa do Brasil em 2008 surge como principal favorito á vencer o pleito.

Além de contar com aprovação grande por parte dos torcedores, Milton Bivar também contará com um apoio impactante que deve definir, ao menos teoricamente, uma vantagem confortável no resultado das eleições: todos os ex-presidentes estão com eles. Exceto, é claro, o atual, Arnaldo Barros, que ainda não se pronunciou sobre o tema.

Os pormenores fazem com que Milton confesse grande otimismo. E foi, sob essa toada, que ele admitiu interesse em dois jogadores: Juninho Quixadá, hoje no Ceará, e André Luiz, atualmente na Ponte Preta.

"Eu estou tão confiante que gostaria de dizer a vocês que tem gente comigo até prospectando jogadores. Particularmente ando vendo dois, três jogos por semana, sei quase todas as escalações decoradas. Posso até confessar dois nomes: o Juninho Quixadá do Ceará e o André Luiz, ex-Santa Cruz, que está na Ponte Preta".

Milton Bivar, porém, prever dificuldade e enxerga o acerto com os respectivos nomes como improváveis. O postulante a mandatário confessou que é difícil o cenário onde não se há uma certeza quanto a divisão que o clube estará no ano que vem. E, além do mais, não poderá assinar nada enquanto não for eleito definitivamente como presidente.

"Isso é uma situação delicada, a eleição ainda vai acontecer e enquanto isso outros clubes chegam á frente, podem se movimentar primeiro que nós. Quando chegarmos, já vão ter passado á frente. O André Luiz já deve ir para o Corinthians, e o Juninho ao que me parece já acertou a renovação com o próprio Ceará".