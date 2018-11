Em possível jogo do acesso, Fortaleza visita Atlético-GO

<p>O confronto entre <strong>Atlético-GO</strong> e <strong>Fortaleza</strong> pela 34ª Rodada do <strong>Campeonato Brasileiro da Série B</strong> na cidade de <strong>Goiânia</strong> pode significar o último jogo necessário para que o líder garanta o acesso a primeira divisão em 2019. Já o Dragão, na sexta colocação com 51 pontos, busca vencer para ao menos encostar no G-4 e continuar sonhando em subir.<br></p><p><strong>Vitória simples poderá colocar o Leão na Série A</strong></p><p><strong></strong>Para o Fortaleza concretizar o acesso neste sábado, o time nordestino precisa vencer o Atlético-GO e contar com que o sexto na tabela de classificação, <strong>Vila Nova</strong>, não ganhe seu compromisso frente ao <strong>Paysandu</strong> além do<strong> Londrina</strong>, sétimo, não superar o Avaí. Assim, o Leão do Pici teria mais de 12 pontos de dianteira para o primeiro time fora do G4 restando quatro rodadas a serem disputadas.<br></p><p>O Tricolor de Aço poderá contar com quase todo o seu plantel, <strong>Nenê Bonilha</strong> sentiu o tornozelo em um dos treinos no<strong> CT Ribamar Bezerra </strong>e virou dúvida para o embate desse sábado. Porém, como <strong>Marlon</strong> volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, é provável que ele seja o substituto natural na função.<br></p><p><strong>Dragão ainda sonha com primeira divisão</strong></p><p>A três pontos da zona de acesso, o jogo também tem contornos bastante decisivos para o Dragão, que vem embalado de uma boa sequência de duas vitórias como visitante que efetivamente o recolocaram na briga para disputar a Série A na próxima temporada.<br>​<br>O único problema dentre a onzena que vem sendo usada pelo técnico <strong>Wagner​ Lopes</strong> é o atacante <strong>Júlio César</strong>, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Sem poder contar ainda com <strong>André Luis</strong>, recém-recuperado de lesão no púbis mas ainda sem estar 100% fisicamente, o meia Vitinho deve ser colocado na posição.<br></p>