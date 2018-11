Rogério Ceni celebra acesso do Fortaleza, mas ainda quer título: "Lutar até o fim"

Depois de várias rodadas de liderança na Série B, o Fortaleza finalmente confirmou o acesso a Série A do Brasileirão da próxima temporada. Com quatro rodadas de antecedência, o placar de 2 a 1 contra o Atlético-GO foi o suficiente para garantir matematicamente a classificação dos comandados de Rogério Ceni, que exaltou o feito.

"Foi bacana (o acesso). É um time que vem de anos de sofrimento na Série C, teve um acesso com bastante dificuldade no ano passado, e fico contente em sermos o primeiro time a garantir o acesso. Sou sincero: gosto mais de comemorar título. Mas acho que é um feito incrível para uma equipe como o Fortaleza. Conseguir o acesso com quatro rodadas de antecedência é um feito histórico", afirmou.

Mas a ambição do Fortaleza não deve parar por aí. Com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, CSA, o Leão do Pici está muito próximo de confirmar também o título da Série B. E como o confronto da próxima rodada é justamente contra o vice-líder, na Arena Castelão, uma vitória Tricolor junto com tropeços de Avaí e Goiás já garantem o título. Ceni demonstrou que é justamente isso que o Fortaleza busca agora.

"Vamos comemorar muito hoje (sábado), mas amanhã temos que descansar porque não podemos desperdiçar a oportunidade de sermos campeões. Ser campeão na vida não é fácil. Joguei 19 Campeonatos Brasileiros na carreira e ganhei somente três. Não podemos deixar de lutar até o fim", finalizou.