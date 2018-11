Rogério Ceni mantém serenidade e pede 'paciência' à torcida após adiamento do título

Em jogo que valia o título da Série B para o Fortaleza caso vencesse o CSA​. O time até abriu placar, mas, cedeu o empate e a conquista da taça foi adiada pelo menos por uma rodada. O técnico Rogério Ceni falou aos repórteres sobre a expectativa frustrada de ganhar o título na noite de terça e sobre a arbitragem do jogo.

“Nós somos muito grato pelo que acontece aqui, o que acontece aqui é referência para o Brasil, a torcida sempre colocando mais de 50 mil pagantes, esse torcedor precisa ter o pouco de paciência, meu objetivo é entregar o título para eles, mas precisam ter paciência para que no jogo contra o Juventude possamos dar esse título eles”, reforçou.

Rogério fez duras críticas ao árbitro da partida Pericles Bassols Cortez. “O juizão deu uma bela colaborada para o empate, anulou o gol legítimo nosso, o pênalti no Gustavo que ele não deu, picotou o jogo inteirinho, o jogo quebrado parando o tempo todo, uma bola parada e um pouco de falta de atenção, a gente fica a poucos minutos de uma noite muito especial”, criticou.

Rogério também falou sobre as próximas partidas e disse o que fazer para não deixar o título escapar. “Agora é ter inteligência pra saber o que fazer nesse jogo contra o Avaí e também no próximo jogo contra o Juventude”, disse

O Fortaleza agora se prepara para o jogo contra o quarto colocado Avaí, na Ressacada, no sábado (10), às 17h30 (horário de Brasília). Na liderança com 65 pontos o tricolor está à sete pontos do vice-líder que nesse momento é o CSA. Se vencer em Florianópolis, o time cearense se consagra campeão. Caso empate, uma combinação de resultados dos adversários também pode dar o título ao Tricolor.