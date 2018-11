Chapecoense recebe Botafogo em confronto direto pela permanência na Série A

Nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), Chapecoense e Botafogo se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que acontece na Arena Condá, em Chapecó, marca o confronto entre duas equipes que vêm fazendo uma campanha ruim nesta temporada, mas que seguem confiantes pela permanência na Serie A.

A distância entre os clubes é de quatro pontos, o que torna a partida ainda mais decisiva. Botafogo, com 41 pontos, ocupa a 12ª posição da tabela. Já a Chapecoense, com apenas 37 pontos e na 17ª posição, encontra-se na zona de rebaixamento. Em caso de vitória em casa, a Chape fica a apenas um ponto do adversário.

As duas equipes vêm de vitórias importantes e inesperadas. Na última rodada, a Chapecoense venceu o Santos por 1 a 0 fora de casa e busca novo triunfo para deixar a zona de rebaixamento.

Já o Botafogo alcançou sua segunda vitória seguida ao vencer por 2 a 1 o clássico contra o Flamengo, no último sábado. Contra o time de Chapecó, o alvinegro busca ganhar, pela primeira vez na temporada, três jogos consecutivos.

O último resultado do time catarinense aumentou as chances de rebaixamento do Botafogo. De acordo com cálculos feitos por Tristão Garcia, no Infobola, o risco quase dobrou, de 4% para 7%.

No entanto, se vencer, o Alvinegro chega aos 44 pontos e sua permanência na elite do futebol brasileiro está praticamente garantida. Por se tratar de um adversário direto contra a degola, a vitória deixa a possibilidade de queda quase nula.

Técnico da Chape teme excesso de confiança

Para o técnico Claudinei Oliveira, a vitória sobre o Santos já ficou para trás e, agora, seu foco é vencer a equipe carioca. Para isso, o técnico chapecoense trabalha para conter qualquer excesso de confiança ocasionado pelo resultado positivo.

No entanto, optou por dar sequência ao time que venceu o clube paulista na última segunda-feira. Sua única alteração foi colocar Elicarlos no lugar de Márcio Araújo, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Última vitória do Botafogo em Chapecó inspira a equipe

Segundo Zé Ricardo, sua referência do Botafogo e a que ele deseja ver em sua equipe é a mesma apresentada na época em que era comandada por Jair Ventura, entre agosto de 2016 e dezembro de 2017. E uma das partidas que mais impressionou o atual técnico alvinegro foi justamente contra a Chapecoense, fora de casa.

Dentre os jogadores que entraram em campo naquela ocasião, sete ainda estão no elenco: Gatito Fernández, Carli, Igor Rabello, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Rodrigo Pimpão. A situação era diferente, mas Zé Ricardo espera ver a mesma entrega na partida desta quinta-feira (15).