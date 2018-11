Em dia de festa pelo título, Fortaleza goleia Juventude na Arena Castelão

O Fortaleza recebeu o Juventude, ainda festejando o título da Série B, e goleou os gaúchos por 4 a 1 na Arena Castelão. Reencontrando a torcida, os jogadores entraram em campo trajando fantasias da série La Casa de Papel. Gustavo e Marlon anotaram os gols da partida para o Tricolor cearense.

Campeões surpreenderam ao subir ao campo fantasiados (Foto: Gustavo Simião/Fortaleza EC)

O Juventude chegou a sair na frente, com Hugo Sanches recebendo lançamento e tocando na saída de Marcelo Boeck. Mas o Leão do Pici não tardou a empatar, com Marlon aproveitando rebote após chute de Felipe.

Os Tricolores conseguiram a virada com Gustavo, após passe de Marcinho. O artilheiro do Brasil na temporada, com 30 gols, estava impedido, mas o impedimento não foi marcado. O trigésimo gol do atacante veio aos 32 minutos, aumentando a vantagem leonina para 3 a 1.

O Fortaleza passou a administrar a partida no segundo tempo e quase chegou ao quarto gol. Douglas saiu errado na cobrança de escanteio de Dodô, Tinga tentou de cabeça e Neuton quase fez um gol contra. O Juventude ainda chegou a assustar com chute de Hugo Sanches, defendido por Boeck.

Na reta final, o Leão do Pici continuou administrando o resultado, mas ainda criou algumas chances. Bruno Melo pegou rebote, após cruzamento mal cortado de Marlon. O chute, porém, saiu em cima do goleiro Douglas.

Só aos 43, o Fortaleza fez o quarto. Marlon fez jogada pela esquerda e arriscou o chute. A bola acabou encobrindo o goleiro do Juve e deu números finais à partida.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 71 pontos, já classificado para a Série A de 2019 e campeão desta edição da Série B. O Juventude, segue na 19ª colocação, com 35 pontos, rebaixado para a próxima edição da Série C. Na última rodada da Segundona, o Fortaleza visita o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30 da sexta (23). Já o Juventude, recebe o CSA no Alfredo Jaconi, na tarde de sábado (24).