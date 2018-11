Neymar será reavaliado, mas Lasmar descarta lesão grave: “Desconforto na virilha direita”

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, garantiu que a lesão sofrida por Neymar nesta terça-feira (20), logo nos primeiros minutos do amistoso entre Brasil e Camarões, não é grave. Lasmar explicou a situação do camisa 10, que foi avaliado e já iniciou tratamento no próprio MK Stadium, local da partida.

“Desconforto na região da virilha direita. Ele saiu se queixando de um desconforto, foi avaliado e já iniciou tratamento. Vai precisar de um pouco mais de tempo para uma melhor avaliação, um exame de imagem, mas, a princípio, não é uma lesão importante”, disse Lasmar.

Foto: Pedro Martins/MoWa Press



Responsável pela cirurgia no quinto metatarso do pé direito de Neymar, a poucos meses da Copa do Mundo, Rodrigo Lasmar, no entanto, preferiu não garantir que o atacante do Paris Saint-Germain estará à disposição do técnico Thomas Tuchel no próximo sábado (24), quando recebe o Toulouse em partida do Campeonato Francês.

“É importante aguardar um pouquinho mais, 24 horas, é muito importante”, completou o médico da Seleção Brasileira.