Em clima melancólico, Coritiba encerra temporada diante do campeão Fortaleza

O Coritiba recebe o Fortaleza nesta sexta-feira (23), às 19h15, no Couto Pereira, em jogo que abre a última rodada da Série B de 2018. As duas equipes apenas cumprem tabela, mas em situações bem diferentes.

O Coxa era um dos favoritos ao título e ao acesso deste ano, mas a constante troca de técnico não surtiu efeito, e a equipe disputará a Série B novamente em 2019. Já o Fortaleza foi campeão na rodada de número 36, e tenta melhorar seus números.

Argel testa jovens pensando no próximo ano

O técnico Argel Fucks foi confirmado para 2019, e já de olho na nova temporada, pretende continuar utilizando jovens revelados no Coxa nesta última partida. Da equipe titular que jogou na última rodada, sete são formados no Alto da Glória: Rafael Martins, Abner, Vitor Carvalho, Matheus Bueno, Kady, Nathan e Guilherme Parede.



“Com calma, estamos dando oportunidade para a garotada ganhar maturidade e experiência, para em cima disso montar um grupo”, afirmou o comandante coxa-branca.



Uma das novidades da equipe deve ser o atacante Pablo, que será improvisado como lateral. Na outra lateral, William Matheus deve dar lugar a Abner, e a zaga deve ser composta com Alex Alves e Alan Costa.



O provável 11 inicial do Coritiba é: Rafael Martins; Pablo, Alex Alves, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Matheus Bueno e Kady; Nathan, Guilherme Parede e Alecsandro.

Ceni gira elenco na última partida de uma brilhante temporada

O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, também deve promover grandes mudanças na equipe para esta última partida, optando por apenas 3 dos considerados titulares para o jogo desta sexta-feira. Dodô, Gustavo e Marcelo Boeck, importantes na campanha do título, devem ser poupados.



Entre os reservas que ganham uma vaga está Ederson, que comemorou a boa fase no clube.



"Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo até aqui no clube. Desde o início tem sido muito especial estar aqui no Fortaleza, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Espero agora encerrar bem o ano, com uma boa apresentação diante do Coritiba", disse.



O Fortaleza deve jogar com: Gabriel Félix; Tinga, Diego Jussani, Adalberto, Leonan; Igor Henrique, Anderson Uchôa, João Henrique, Marlon; Ederson e Rodolfo (Wilson)