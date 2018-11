Presidente do Goiás confirma desejo mútuo na permanência de Ney Franco para 2019

Com o fim da Série B, o Goiás volta sua atenção para o planejamento do time em direção à próxima temporada, quando finalmente retornará à Série A. Por conta disso, os rumores em relação ao futuro do técnico Ney Franco tomaram força. O presidente do clube, Marcelo Almeida, afirmou após a derrota diante o Brasil de Pelotas por 1 a 0, que aguarda o desdobramento disso nesta semana.

“A definição sobre elenco passa primeiro pelo técnico, seja o Ney Franco ou não. Vamos definir no começo da semana a questão do técnico e aí começar a pensar em contratações e renovações. Nós já demonstramos interesse que ele fique, ele também tem interesse em continuar, então vamos conversar”, disse Almeida à Rádio Sagres.

Por outro, o técnico Ney Franco demonstrou certo otimismo acerca de sua estadia para o próximo ano no clube.

“Não tem reflexão nenhuma. Nosso objetivo era subir e subimos. Viemos com essa meta e subimos. Tínhamos quatro posições que nos atendiam. Ficamos em quarto, que foi suficiente. Não tem reflexão. O que vamos fazer agora é planejamento. Avaliações serão feitas e, a partir de segunda feira, vamos dar início a esse projeto para 2019”, contou.

O Goiás volta seu foco para a manutenção do treinador, além da venda inevitável de alguns jogadores do clube. Para fazer caixa para o planejamento do clube em relação ao Campeonato Goiano e a disputa na primeira divisão do Brasileirão.