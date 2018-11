Valentim lamenta derrota para o Palmeiras, mas crê em reação do Vasco: "Vamos recuperar forças"

Na tarde deste domingo (25), o Vasco recebeu o líder Palmeiras em seu estádio em São Januário para a partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida equilibrada até o meio do segundo tempo, onde a equipe visitante conseguiu fazer o gol da vitória, o Vasco sofre mais uma derrota na competição, mas a chance de permanecer na série A ainda não está totalmente perdida.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Alberto Valentim se diz triste com o resultado, pois queria confirmar o mais rápido possível a permanência do Gigante da Colina na elite do futebol brasileiro. O mesmo ainda diz que o jogo escapou um pouco das mãos do time no segundo dizendo faltar agressividade por parte dos jogadores.

"Está todo mundo triste, mas vamos recuperar forças. Temos uma semana cheia. Vamos descansar bem os jogadores e recuperar bem o lado mental para fazer uma semana com tranquilidade e com muita força interior", disse o treinador.

Falando sobre o desemprenho da equipe no jogo, o técnico diz que no primeiro tempo puderam executar um estilo de jogo onde puderam incomodar a linha de marcação do Palmeiras, mas que no segundo tempo, sua equipe acabou recuando demais e deixou a chance deles crescerem e marcarem o gol da vitória. Ainda disse que manter um elevado nível na partida contra uma equipe com um elenco recheado de talentos individuais é muito complicado.

"Gostei do primeiro tempo, quando conseguimos criar e jogar mais no campo do Palmeiras. No segundo, a gente não conseguiu jogar. Jogar pouco na defesa deles contra um time de qualidade, fica muito difícil suportar uma pressão. A gente tinha que ter jogado mais no segundo tempo e feito eles abaixarem mais a linha. No primeiro, conseguimos fazer, ficou igual a posse de bola", finalizou Valentim.