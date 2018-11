Em semana decisiva do Vasco, Maxi López diz: "Não estamos preocupados, mas sim focados"

Nessa terça feira (27), o atacante Maxi López concedeu uma coletiva de impressa onde pode falar sobre o momento delicado em que o Vasco se encontra. Foco, foi a principal palavra usada pelo atacante para descrever o momento do elenco nesses últimos dias de preparação para a última rodada do Campeonato Brasileiro.

Vivendo um momento muito complicado, sem saber se a permanência do clube cruz-maltino é algo certo ou não, o time depende de um empate para se manter na elite do futebol brasileiro ano que vem. Sabendo disso, Maxi garante que o time entrará focado contra o Ceará no domingo (02) no Castelão para conseguir o melhor resultado possível.

"Estamos nos preparando do mesmo jeito de sempre. Não estamos preocupados, mas sim focados. Quando cheguei aqui já esperávamos brigar até o fim. Vamos fazer de tudo para ficar na série A. Temos que ser inteligentes e fazer um adaptação à situação. Vamos tentar ganhar, mas o empate também é bom para nós", disse o atacante.

Sendo um dos maiores destaques do Vasco nesta temporada, Maxi foi questionado sobre sua permanência no clube. O mesmo disse que agora não é hora de falar sobre o seu contrato, que a concentração maior é tirar o Gigante da Colina dessa situação, quando isso acontecer, poderá pensar em outras coisas, sendo uma delas, a extinção de seu contrato, já que assinou com o clube até o final do ano que vem.

"Não é o momento de falar da minha permanência, tem muita coisa ainda para acontecer. Tenho que focar no objetivo e é essa a mensagem que eu quero passar para meus companheiros", declarou o jogador.

É notório percebermos o carinho imenso que a torcida cruz-maltina criou pelo atacante. Resolvendo várias partidas complicadas nas últimas rodadas, o centro avante caiu nas graças do povo alvinegro. O jogador disse que a melhor maneira de retribuir esse carinho todo e dentro de campo, e fica feliz que ultimamente está conseguindo agradar a todos e inclusive, os torcedores.

"Isso deixa a gente feliz. Aqui encontrei meu lugar, até da pra ver em campo quando o jogador está feliz e bem. Desde de que cheguei sempre demonstrei dentro de campo", finalizou Maxi López.