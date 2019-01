América-MG é surpreendido pelo Atlântico-BA na estreia da Copa São Paulo

Nesta quinta-feira, o time de juniores do América-MG entrou em campo para enfrentar a equipe do Atlântico-BA, e acabou sendo superado por 2 a 0, no estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), na estreia do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo começou com o time do América dominando a partida e tendo mais posse de bola. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Valdir quase colocou o Coelho na frente, com uma bela jogada individual. Melhor na partida, ainda no primeiro tempo, o time mineiro teve um gol anulado com Vitão, que estava impedido na jogada. Apesar da predominância do Atlético, a equipe do Atlântico conseguiu marcar seu primeiro gol, em uma falta cobrada por Matheus.

No segundo tempo, o América começou com a chance de empatar a partida. Em bola cruzada na área, Luisão cabeceou, mas a bola saiu para tiro de meta. Porém no final da partida, o time do Atântico marcou seu segundo gol com Ítalo, garantindo a vitória.

No outro jogo do Grupo 10, os donos da casa, o São Carlos venceu o Criciúma por 2 a 1. Vitor Frezza e Pedro Afonso marcaram para os paulistas, enquanto Claudinho fez o gol dos catarinenses.

O América-MG enfrenta na próxima partida o time do Criciúma, neste sábado (5), às 11h, no Estádio Municipal Professor Luis Augusto de Oliveira. São Carlos e Atlântico-BA abrem os trabalhos às 8h45. Jogos no horário de Brasília.