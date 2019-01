Bruno Gomes comemora primeiro gol na Copinha e exalta seus companheiros

Na última quarta-feira (17), o Vasco bateu o Coritiba por 3 a 0, e classificou-se para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Autor de um dos gols do embate, Bruno Gomes, atleta da geração de 2001, mostrou-se muito feliz com seu primeiro gol na Copinha e exaltou seus companheiros.

"Poder marcar e ajudar a minha equipe foi uma alegria enorme. Já tinha conseguido chegar bem na área em outros jogos e dessa vez consegui concluir e ajudar o grupo. O mais importante foi a vitória e a classificação. O nosso time vem mostrando muita seriedade e comprometimento durante as partidas e vamos seguir nesse espírito para alcançar o nosso objetivo", disse.

O jovem ainda contou sobre como sua temporada no Sub-17 em 2018 o auxiliou em seu bom momento vivido no Sub-20. Além disso, agradeceu todo o elenco que, segundo ele, ajudou em sua rápida adaptação.

A temporada do Sub-17 em 2018 me ajudou muito a subir bem para o Sub-20. Fizemos boas campanhas e nossa equipe se mostrou muito forte. Chegamos ao Sub-20, fomos muito bem recebidos pelo grupo e graças a Deus eu pude participar da Copa RS e estou tendo essa oportunidade de disputar minha primeira Copinha. A torcida do Vasco pode esperar esse mesmo empenho todas as vezes que eu entrar em campo. Agradeço muito aos meus companheiros que têm me ajudado nessa minha primeira temporada na categoria", finalizou.