Usando titulares, Chapecoense duela com São José na estreia da Copa do Brasil

Após melhor campanha da história da equipe alviverde no ano passado, quando chegou às quartas de final, a Chapecoense entra em campo novamente pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), pela primeira rodada contra o São José.

Em 2018, o Verdão foi barrado pelo Corinthians antes de chegar à semifinal da competição mais bem paga do brasil. Após placar agregado de 2 a 0, a equipe catarinense se despediu da Copa do Brasil.

A Chape joga fora de casa e para passar pra segunda etapa é necessário ganhar ou empatar a partida. Além da dificuldade do adversário, a Chapecoense também precisará se adaptar ao gramado sintético do Estádio do Passo d'Areia. Como disse o goleiro João Ricardo.

"É um jogo muito difícil. A gente sabe da força que a equipe do São José tem em casa, tá há quase um ano sem perder no mando deles. Mas a gente tá preparado, vem de grandes jogos. A equipe não perdeu ainda, tá confiante, fortalecida, então a gente acredita em chegar lá e buscar a classificação. Mas sabemos a dificuldade e começamos a preparação desde quinta, sexta, pra chegar lá e fazer um grande jogo", afirmou o goleiro.

O goleiro também afirmou que a partida única, mata-mata, exige muita concentração dos jogadores, por não haver outro jogo para reverter o placar e buscar o resultado. Segundo João Ricardo, o gramado sintético dificulta o trabalho do goleiro, mas que em minutos o time estará adaptado e poderá mostrar o futebol.

A equipe alviverde, terá grandes confrontos pela frente, além do jogo único pela Copa do Brasil contra o São José, na quarta (13); o Verdão tem clássico estadual contra o Figueirense, pelo Catarinense, no domingo (17); e entra em campo para a decisão da Copa Sul-Americana contra o Unión La Calera, na terça (19).

Já o São José se encontra na segunda posição do Campeonato Gaúcho, com 6 partidas, 4 vitórias e 2 derrotas. O time tem um retrospecto muito positivo dentro de casa e recentemente fez 2 a 0 no Internacional, que também joga a Série A.

A partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, está marcada para às 19h da quarta (13), no horário de Brasília.