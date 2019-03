Com hat-trick de Júnior Santos, Fortaleza goleia Confiança pela Copa do Nordeste

Sem dificuldade e com hat-trick de Júnior Santos, o Fortaleza bateu o Confiança por 4 a 0, nesta quinta-feira (7), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Edinho e Júnior Santos foram os autores dos gols no primeiro tempo. Júnior Santos fez outros dois na etapa complementar. Com isso, o Leão assume a liderança do Grupo A, com oito pontos. O Confiança fica com sete, na vice-lanterna do Grupo B.

Fortaleza chegou ao primeiro gol aos três minutos. Edinho recebeu perto da área e mandou encobrindo o goleiro Jean: 1 a 0. Depois, Júnior Santos tentou a arrancada, mas não conseguiu finalizar. O Fortaleza teve mais posse de bola e não deu espaço ao Confiança, que não deu nenhum trabalho ao goleiro do Leão. Aos 42, o time de Rogério Ceni ampliou. Júnior Santos recebeu sozinho na direita e mandou um chute rasteiro, sem chance para Jean.

Na etapa complementar, logo aos 10, o Fortaleza fez o terceiro. Júnior Santos recebeu de Carlinhos e meteu a bomba para o gol. Aos 18, o atacante cabeceou e mandou por cima. Logo em seguida, Marcinho chegou a fazer, mas estava em posição de impedimento. Mas Júnior Santos não estava satisfeito. De longe, mandou o chute e marcou um bonito gol.

Nas próximas rodadas, o Fortaleza encara o Ceará no próximo domingo, na Arena Castelão, às 16 horas, pelo Cearense. No Nordestão, enfrenta o rival na Arena Castelão, às 18 horas, no dia 17. O Confiança enfrenta na quinta-feira (17) o Vitória, no Batistão, às 21h30