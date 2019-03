Alexandre Faria mostra otimismo quanto a renovações de Maxi López e Leandro Castan

Alexandre Faria, diretor executivo do Vasco, mostrou grande otimismo ao falar sobre o futuro de Maxi López e Leandro Castan. Após a realização do sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, o dirigente enfatizou que as conversas com os dois jogadores estão correndo bem e com muita naturalidade.

Sobre o atacante argentino, o dirigente falou que não há nenhum tipo de problema ou impasse entre os dois lados e o clube trabalha para resolver com mais rapidez possível mas que não é de um dia pro outro que as coisas se acertam.

“Não tem nenhum tipo de estresse com o Maxi. As pessoas acham que uma negociação com um jogador importante como o Maxi começa em um dia e termina no outro. Tem uma série de coisas que estamos discutindo. A gente vem conversando sempre. O Vasco e o Maxi têm 10 meses para tratar isso, mas queremos resolver o mais rápido possível. Vem caminhando muito bem, com naturalidade e, se Deus quiser, vai ficar conosco um bom tempo ainda”.

O zagueiro Leandro Castan também tem seu vínculo com o Cruzmaltino encerrando no final do ano e Alexandre Faria falou sobre o início das conversas para a extensão do contrato.

“Ontem já tive uma conversa com Marcelo, que é o pai do Castan. Temos uma relação muito positiva e caminhamos bem. O Castan, além de um jogador espetacular, é nosso capitão, nosso líder e a vontade do Vasco é que ele permaneça por muito tempo. Ontem até brinquei com o pai dele que se a gente puder tê-lo até o encerramento de carreira seria uma honra grande. Esperamos ter um desfecho o mais breve possível.”