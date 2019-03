Parentes e amigos se despedem de Eurico Miranda na capela de São Januário 

Torcedores, amigos e familiares estão se despedindo de Eurico Miranda, que faleceu por conta de um câncer no cérebro. O dirigente já tinha superado a doença em duas oportunidades (na bexiga e no pulmão), mas na última terça-feira (12) teve complicações e ao chegar no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, não resistiu.

Desde o início da noite de ontem o corpo de Eurico está sendo velado na capela de São Januário. Presenças como a de Zé Ricardo, Alberton Valentim e do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, marcaram a despedida.

Na manhã desta quarta-feira (13) ocorreu a missa de corpo presente, que foi repleta de homenagens. Hino do Vasco e cantos de apoio, como o famoso “grito da casaca”, deixaram a cerimônia mais emocionante para os amigos, familiares e torcedores presentes.

Já próximo do fim, um assunto desagradável e desrespeitoso ao momento foi levantado, e o padre que realizou a missa interviu. Cobrança de salários atrasados foram ecoadas na capela, mas o padre interferiu: “Temos um padre e um corpo presente. Por favor, vamos respeitar esse momento”, pediu.

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Coronel Nunes esteve presente em São Januário e declarou luto: “O futebol brasileiro está de luto. Pelo nome que o nosso grande amigo tinha. Vai deixar um legado. É uma perda muito grande. Quem conhece o Eurico, como eu conheci, sabe que o Vasco era a vida dele. E assim ele fez, até os últimos dias de vida”, contou.

Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), também marcou presença, mas foi breve ao lembrar o tempo de amizade com o ex-presidente do Vasco: “Minha amizade com o Eurico foi além do esporte. É um relacionamento de mais de 40 anos”.