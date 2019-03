Vasco e Cabofriense se enfrentam visando classificação para semifinal da Taça Rio

Vasco e Cabofriense têm objetivos em comum no duelo marcado para este domingo (17), às 16h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida é válida pela quarta e antepenúltima rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

Terceiro colocado no grupo B, com cinco pontos, o Cruzmaltino depende de uma vitória para ultrapassar o Volta Redonda, derrotado pelo Flamengo na noite desse sábado (16). Já a equipe de Cabo Frio, alcançando os três pontos, ultrapassará o Bangu e assumirá a vice-liderança do grupo C.

Valentim deve escalar um Vasco alternativo

Alberto Valentim deve preservar a equipe, tida como a principal do Vasco para temporada, neste confronto. No treino de sexta-feira (15) o treinador montou um time alternativo na atividade realizada em São Januário, o provável que vai a campo no Espírito Santo.

Único desfalque certo fica por conta do atacante argentino Maxi López. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo, disputado no último sábado (9), no Maracanã. Ribamar deve herdar a vaga de titular no time que atuará neste domingo (17).

Dos titulares, só três foram mantidos. Fernando Miguel, Raul e Marrony devem viajar e começar a partida. Valentim avaliou também alguns atletas das categorias de base, como o lateral-esquerdo Riquelme, promovidos para equipe principal.

Provável escalação: Fernando Miguel; Claudio Winck, Oswaldo Henríquez, Luiz Gustavo e Henrique; William Maranhão, Raul e Bruno César; Rossi, Marrony e Ribamar.

Cabofriense visa vaga na semifinal do turno

O objetivo do Tricolor Praiano é claro e simples: vencer, para poder sonhar mais de perto com a vaga na semifinal da Taça Rio. Missão difícil, já que o Gigante da Colina não perdeu nenhum jogo no ano de 13 disputados, tendo ganho 10. A chave para a vitória pode ser Valdir Bigode.

Atual técnico da Cabofriense, o ex-atacante deixou o Vasco no final de 2018 e conhece bem o clube, alguns jogadores e também o treinador Alberto Valentim. É o comandante da equipe da região dos lagos a principal arma para o jogo.

Valdir projetou o confronto, exaltou a ex-instituição e esclareceu os objetivos de seus comandados: “O Vasco onde jogar vai estar em casa, isso é normal, time grande, torcida grande. Jogando contra Cabofriense, que é menor, vai ter todas as vantagens. Mas para nós é simplesmente ir para o jogo e tentar fazer o melhor. Acertar algumas situações, que não são tantas, melhorar e ir com o melhor que a gente tem para o jogo diante do Vasco”.

Provável escalação: George, Brunno Lima, Lucas Cunha, Igor, Marlon; Abuda, Gama, Anderson Rosa, Rafael Pernão; Marcus Índio e Rincón.