Nilton Santos deve receber Vasco x Flamengo, pela ida da final do Campeonato Carioca 

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) almeja conseguir a liberação para utilizar o recurso do árbitro de vídeo (VAR) no Estádio Nilton Santos. No Rio de Janeiro, somente o Maracanã tem a autorização da International Football Association Board (IFAB) para receber a tecnologia. A primeira partida da decisão do Carioca deve acontecer na casa do Botafogo.

Parte desta decisão, de disputar a final no Nilton Santos, foi do Vasco. Uma maneira de provocar Flamengo (adversário da final) e Fluminense que passaram a administrar o Maracanã. No entanto, a comissão de arbitragem da entidade descarta qualquer possibilidadede de não ter VAR na decisão.

Caso seja definido que o Vasco enfrentará o Flamengo no Nilton Santos, a entidade carioca entrará com o pedido na IFAB. A resposta quanto a isso demora em torno de 24 a 48 horas. É importante lembrar, que o Fla fez a melhor campanha do Estadual, por isso manda a segunda partida, já o Vasco manda o primeiro jogo. Portanto o Gigante da colina pode optar por Nilton Santos ou Maracanã como local da partida.

O Vasco entrentará em campo em busca de vencer o Flamengo em finais, fato que não se acontece a anos. O Fla buscará manter a hegemonia, como o clube com mais títulos do campeonato Carioca.