Torcedores do Figueirense imitam avião após derrota para a Chapecoense

A tarde poderia ter sido perfeita para os torcedores da Chapecoense: o time conquistou a vaga para a final do Campeonato Catarinense dentro de casa com o placar de 1 a 0 contra o Figueirens, mas cenas lamentáveis foram flagradas na Arena Condá após o apito final.

Na saída do estádio, os torcedores da Chape se depararam com dois membros da torcida visitante fazendo gestos de avião em alusão à tragédia aérea que envolveu o clube alviverde em novembro de 2016 e vitimou 71 pessoas na Colômbia. (Veja o vídeo abaixo)

Que cena desagradável.. nós da torcida da Chape esperamos uma providência e uma punição depois dessa cena. Inacreditável.







O vídeo foi gravado por torcedores da Chapecoense que deixavam a Ala Oeste do estádio. O vídeo ainda mostra um outro torcedor alvinegro arremessando um copo contra a torcida da Chape que se dirigia para o portão de saída.

É a segunda vez que torcedores visitantes são flagrados fazendo gestos em alusão à tragédia. No ano passado, torcedores do Nacional-URU também foram filmados "provocando" o time após partida válida pela Pré Libertadores. Na época, a Chapecoense recorreu à Conmebol, pedindo a eliminação do time, o pedido não foi atendido, mas a instituição puniu o time uruguaio com três jogos sem torcida.

Pronunciamento do Figueirense

O vídeo passou a receber inúmeros compartilhamentos e o time da capital não demorou para se posicionar a respeito do caso. Em nota, o Figueirense repudiou a atitude dos dois torcedores e ressaltou que, após a identificação, eles serão excluídos do quadro social do clube e de qualquer ação ligada ao Furacão.

O Figueirense FC repudia o ato desrespeitoso promovido, após a semifinal deste domingo, por dois indivíduos presentes no setor de visitantes da Arena Condá, em Chapecó. A tragédia com a Chapecoense deve ser tratada com o devido zelo.



O clube ratifica, portanto, que atitudes como essa são isoladas e não representam, em nada, o reconhecido padrão da gigante torcida do Furacão.

Dentro da esfera administrativa, os participantes, após a identificação, serão banidos do quadro social, caso sejam membros, e também de qualquer ação e local vinculados ao Alvinegro", emitiu o clube em nota oficial.

Presidente da Chape lamenta caso

A Chapecoense também se posicionou em nota do presidente do clube, Plínio David de Nês Filho. Caracterizando o caso como inaceitável e de incredulidade, Plínio lamenta casos repetidos.

"Gostaríamos de afirmar que o fato é isolado, mas a verdade é que ele tem se repetido em inúmeras ocasiões, de maneira extremamente infeliz e cruel: Nesta tarde, na Arena Condá, a torcida do Figueirense protagonizou um ato inaceitável. Após a partida entre Chapecoense e Figueirense, os torcedores da equipe da capital fizeram gestos que imitavam aviões caindo. Uma atitude que vai além de qualquer rivalidade e que não fere apenas ao clube, mas principalmente aos familiares das vítimas e a todos que, de alguma forma, sofreram com a perda de tantas pessoas queridas.

O sentimento é de incredulidade - pois é inadmissível que um fato tão triste seja utilizado como “arma de provocação” - e, acima de tudo, de repulsa. Esperamos que as atitude cabíveis sejam tomadas e torcemos para que a insensibilidade e o desrespeito não façam mais parte de um espetáculo tão bonito como o do futebol".