Nova aposta! América-MG oficializa Maurício Barbieri como treinador

Após demissão de Givanildo Oliveira, o América-MG anunciou nesta segunda-feira (06) o técnico Maurício Barbieri para o cargo. O treinador paulista de 38 anos está dentro do perfil que o Coelho buscava: jovem e atualizado no mundo do futebol.

O último trabalho de Barbieri foi no Goiás onde foi demitido após perder à final do estadual para o Atlético-GO. Apesar da demissão o comandante tem bons números no esmeraldino, foram 20 jogos sendo 14 vitórias, dois empates, quatro derrotas e um aproveitamento de 73,33% dos pontos. Ele também tem passagem pelo Flamengo-RJ onde levou o time até a semifinal da Copa do Brasil e teve aproveitamento de 58,97%.

Junto ao treinador chegam os auxiliares Guilherme Lucrécio e Felipe Lucena, e o preparador físico Gustavo Araújo. Eles se juntam a comissão técnica fixa do América. A equipe já comanda o treino desta terça-feira (07) visando o confronto contra o Criciúma-SC em Santa Cantarina, jogo válido pela terceira rodada da Série B.

Barbieri chega em um momento delicado no Coelho, com duas derrotas em dois jogos no Campeonato Brasileiro Série B, o técnico foi contratado para melhorar a situação do time que busca mais um acesso à Série A e com contrato assinado até o final do ano.