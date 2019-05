Edu Gaspar deve deixar cargo de Coordenador da Seleção e fechar com Arsenal

O Arsenal tem buscado um diretor técnico nos últimos meses e de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do jornal The Guardian, em reportagem publicada nesta terça-feira (7), Edu Gaspar, atual Coordenador Técnico da Seleção Brasileira e ex-meia tem um princípio de acordo com o clube inglês.

Ainda segundo a publicação, Edu Gaspar assumirá o cargo após o término da Copa América 2019 que será disputada no Brasil. A competição termina dia 7 de julho. O Arsenal mirou no brasileiro após sua escolha número 1, Monchi, voltar ao Sevilla.

Edu Gaspar tem 40 anos e jogou no clube inglês de 2001 a 2005, fazendo 127 jogos e marcando 15 gols. Desde 2016 o ex-meia ocupa o cargo atual.