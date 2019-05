Guto Ferreira exalta empate com um jogador a menos: "Tivemos mais chances de gols"

Depois do empate de 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, o técnico Guto Ferreira falou sobre a atuação do Sport e sobre as condições que a partida ofereceu ao time.

"Acho que foi notória à evolução do jogo passado. Aqui jogamos fora e tivemos mais chances de gols. Sustentamos o resultado com um a menos e até tivemos chances", disse o treinador.

O treinador reclamou da arbitragem, criticando a expulsão do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e uma possível penalidade máxima em Hernani.

"No segundo tempo tivemos uma queda normal a partir da expulsão do Lazaroni, que tomou cartão amarelo, numa jogada que não era para cartão, em outros lances não foi analisado da mesma maneira. E teve o pênalti no Hernani, enfim não vou ficar transferido a situação", declarou Guto.

A próxima partida do Sport na Série B acontece no sábado (11), às 16h30 pela 3ª rodada. O Leão recebe o Figueirense na Ilha do Retiro.