Vasco anuncia contratação do meia Marquinho, ex-Athletico Paranaense

Na tarde desta terça-feira (18), o Vasco anunciou a contratação do meia Marquinho até dezembro deste ano. O jogador será apresentado na próxima quinta-feira (20), no CT do Almirante, junto com o restante do elenco Cruz-Maltino.

A contratação do meia foi um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogador de 32 anos estava no time B do Athletico Paranaense, onde foi campeão do Campeonato Paranaense 2019, no qual disputou 14 partidas e marcou seis gols, além de receber o prêmio de melhor jogador da competição. Será a 4° passagem do jogador pelo futebol carioca, o meia passou pelo Botafogo em 2007 e pelo Fluminense duas vezes, em 2009 e 2012.

O Vasco será o 11° time de Marquinho, o atleta já passou por Palmeiras, Botafogo, Figueirense, Fluminense, Roma, Hellas Verona-ITA, Al Ittihad, Udinese, Al Ahli e Athletico Paranaense. No clube carioca, o jogador terá a concorrência dos meias Valdívia e Bruno César.