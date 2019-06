De saída? Júnior Viçosa perde espaço no América-MG e tem futuro incerto

O centroavante Júnior Viçosa, de 29 anos, tem futuro indefinido no América-MG. O jogador não foi relacionado para as três últimas partidas do time na Série B, e desde o início da Copa América não treina junto ao elenco americano. O atleta tem vínculo com o Coelho até o fim da temporada.

Júnior Viçosa chegou ao Alviverde em janeiro deste ano, como grande expectativa para o sistema ofensivo. Na prática, o atleta correspondeu de forma positiva. Ao todo, possui 17 jogos com a camisa alviverde, é o artilheiro do time com 4 gols, todos marcados no Campeonato Mineiro. Isso porque, na Série B, o centroavante esteve em campo em apenas dois jogos, contra o Operário-PR e Botafogo-SP.

Viçosa foi especulado no CRB-AL e no Vila Nova-GO, adversários do Coelho na segunda divisão da competição nacional. Em contato com o empresário do atleta, Jorge Américo diz ter sido sondado por clubes interessados nas condições contratuais e de liberação do atleta, mas afirma não ter recebido proposta oficial pelo jogador. Segundo ele, as propostas foram feitas diretamente ao clube.

Segundo a assessoria do América-MG, em consenso com a comissão técnica, o atleta ficou de fora das partidas e segue afastado até que a situação se concretize.

Relação desgastada?

Júnior Viçosa era titular absoluto no time de Givanildo Oliveira. Desde a chegada do técnico Maurício Barbieri, o atacante perdeu espaço no plantel americano. Só foi relacionado para três partidas, e ficou no banco de reservas. A última atuação foi em 30 de abril, na segunda rodada da Série B. Fontes confirmam que houve um desentendimento entre o jogador e Barbieri, o camisa 33 não aceitava ficar como suplente.

A paralisação durante a Copa América será importante para que Maurício Barbieri faça uma avaliação criteriosa do elenco e defina o time titular para o retorno da competição. O América-MG ocupa a 18ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. A retomada do torneio rumo ao acesso será 13 de julho, às 11h, contra o Figueirense, na Arena Independência.