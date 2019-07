Luxemburgo ressalta boa atuação do seu time: “Seria normal o Vasco ganhar”

Na tarde deste sábado (13), o Vasco marcou o retorno no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em Porto Alegre. Saindo na frente, o Gigante da Colina acabou cedendo a virada para o time gaúcho.

O técnico Vanderlei Luxemburgo após o jogo falou na coletiva de imprensa sobre o desempenho de sua equipe na partida contra tricolor gaúcho. O mesmo declarou mesmo com o placar negativo, sua equipe teve competência para atuar no campo adversário.

“Ganhar do Grêmio aqui é difícil. Perder aqui é normal, mas também seria normal o Vasco ganhar. Tem de saber que aqui é o Vasco da Gama, que pode chegar aqui e ganhar do Grêmio. Estou satisfeito. Que os jogadores possam ir para casa sabendo que atuamos de igual para igual com o Grêmio e merecíamos resultado melhor. O novo Vasco tem atitude. Atitude para ganhar, mesmo que seja uma tática mais defensiva. Conseguimos fazer com quem os jogadores entendam o que é o Vasco”, declarou Luxemburgo.

Acima de tudo, mesmo sabendo da superioridade do elenco do time em que estaria enfrentando, falando sobre jogares do Grêmio que se destacam recentemente na Seleção Brasileira, o comandante do Vasco ressaltou que algumas decisões da arbitragem foram fundamentais para o resultado do jogo, o que acabou desempenhando uma reviravolta, onde seu time acabou sofrendo com o placar negativo.

“Não quero tirar o mérito do Grêmio, que tem uma grande equipe, jogadores que são titulares da Seleção Brasileira, como o Cebola, mas 2 a 0 no início do segundo faria uma baita diferença. Além de não dar o gol, ele tirou o Rossi do próximo jogo. Me deu cartão também, porque disse que não foi nada demais. Deu cartão para o Boca, para mais um e meu time ficou todo amarelado. Tem de ter mais seriedade e ser punido”, afirmou.