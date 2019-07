Londrina sai na frente com um a menos, mas Figueirense busca empate no Scarpelli

Partida válida pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC

Figueirense e Londrina entraram em campo em busca de uma vaga no G-4 da Série B, mas não alcançaram o objetivo. A partida da décima rodada no Orlando Scarpelli acabou empatada em 1 a 1, nesta sexta-feira (19). Safira abriu o placar para os visitantes, que estava com um jogador a menos, e Victor Guilherme igualou o placar para os mandantes.

O Figueirense, desde o começo da partida, teve a iniciativa e foi o time mais disposto. Além disso, logo aos 16, Breno, em sua segunda partida após deixar o Figueira em direção ao Londrina, parou ataque muito perigoso ao derrubar Rafael Marques na entrada da área, tomou o segundo amarelo e deixou o time paranaense com um a menos. O técnico Alemão trocou logo depois o meia Higor Leite pelo volante/lateral Bertotto.

Apesar de ter um jogador a mais e ocupar o campo de defesa rival, o Figueirense, que terminou a primeira etapa com 70% de posse de bola e nove finalizações, não conseguiu assustar muito o goleiro rival. Aos 32, Zé Antônio bateu falta de muito longe e exigiu primeira e única defesa de Matheus Albino na primeira etapa.

Do outro lado, o Londrina mostrou eficiência. Aos 41, após grande lançamento de Germano, Anderson Oliveira partiu para cima de Alemão, cruzou rasteiro e Alisson Safira finalizou com toque de letra e abriu o placar em Florianópolis: 1 a 0.

Para a volta do intervalo, Hemerson Maria promoveu a entrada de Robertinho na vaga de Zé Antônio, tentando aumentar o poderio ofensivo. Logo aos sete, após boa bola aberta por Betinho, Victor Guilherme avançou pela direita, deixou Bertotto para trás e enfiou chute forte quase sem ângulo para empatar no Scarpelli: 1 a 1.

Pouco depois, o Londrina teve uma boa chance. Aos dez, Moccelin lutou pela bola pela direita, passou por Alemão e chutou travado por Ruan, mas levou perigo para Denis. Apesar do domínio do Figueirense continuar, o Londrina conseguiu se portar muito bem defensivamente e não sofreu tanto. Mesmo com 74% de posse de bola e 20 a cinco em finalizações, o time da casa não conseguiu em nenhum momento sufocar os paranaenses.

Aos 30, depois de roubar no campo de ataque, Andrigo tabelou com Alemão e finalizou da entrada da área, porém mandou em cima de Matheus Albino, que defendeu sem problemas. O Figueirense ainda reclamou de alguns pênaltis na reta final da partida, mas a arbitragem ignorou os protestos, e o jogo terminou mesmo empatado.

As duas equipes somam 17 pontos, com o Londrina ocupando a quinta e o Figueirense a sexta colocação da Série B. Ambos os times retornam a campo na terça-feira (23). O Figueira joga outra vez em casa, diante do Paraná, às 19h15, enquanto o LEC volta ao Estádio do Café para enfrentar o Vitória, às 21h30.