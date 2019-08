Wellington Paulista exalta reação do Fortaleza após empate: "Temos condições, basta acreditar" 

Santos e Fortaleza se enfrentaram neste domingo (25), pela 16ª rodada do Brasileirão. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe abriu três gols de diferença ainda no primeiro tempo, mas viu a vitória escapar das suas mãos quando o tricolor cearense empatou em 3 a 3 nos minutos finais. Os gols alvinegros foram marcados por Marinho, Eduardo Sasha e Jorge, Wellington Paulista duas vezes e Tinga fizeram para os tricolores.

Buscando o primeiro resultado positivo, após estrear com derrota contra o Internacional, Zé Ricardo, técnico do Fortaleza, contou com algumas mudanças na equipe titular. Uma delas foi a estreia de Jackson na defesa tricolor. E após estar perdendo por três gols de diferença, a equipe tricolor conseguiu reagir e empatar no final do jogo.

Após o fim da partida, o atacante Wellington Paulista comentou sobre o jogo. Com os dois gols marcados, o camisa 9 do Leão se torna o sexto maior artilheiro da era dos pontos corridos do Brasileirão, com 86 gols.

“A gente ficou muito chateado com o primeiro tempo que a gente fez. Conquistamos três gols no segundo tempo, marcando muito bem. Acho que o mais importante é saber que nós temos condições, basta acreditar. Quando a gente colocar na cabeça que temos capacidade para chegar onde nós queremos, a gente vai conseguir muita coisa grande.”

Goleiro do Fortaleza, Felipe Alves parabenizou a equipe pelo esforço no jogo. E relembrou também a partida contra o Galo, quando o time conseguiu empatar o jogo, após estar perdendo por 2 a 0.

“Primeiramente, parabenizar toda a equipe, não desistimos do jogo. Contra o Atlético-MG também foi assim. Nosso time tem uma força que às vezes desconhece. Hoje foi assim. Talvez muitos dariam a vitória para o Santos no primeiro tempo. Entramos concentrados no fim, ouvimos o Zé Ricardo e conseguimos o empate no fim.”

E agora?

A equipe de Jorge Sampaoli enfrenta na próxima rodada a Chapecoense, no sábado (31), às 19h, na Arena Condá. Já o Fortaleza, jogará no Castelão diante da equipe do Goiás, o jogo será no domingo (01), às 16h.