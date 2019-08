De volta após lesão, Gilberto Júnior traça meta para o Goiás: “Parte de cima da tabela”

Após lesão no joelho que resultou em dois meses longe dos gramados, Gilberto Júnior está de volta e faz projeção para a próxima partida, diante do Fortaleza. O volante fez parte da campanha do acesso do Goiás na Série B do ano passado e enfrentou o Tricolor Cearense duas vezes. A primeira no Nordeste com vitória para o adversário e a segunda, em Goiás, com vitória esmeraldina.

“De 2018 para cá estamos empatados, né? Uma vitória para cada lado, e agora temos que desempatar isso”, animado, Gilberto Júnior declara o seu desejo.

Duas equipes vivendo situações diferentes comparando as do ano passado. O Goiás ocupa o 11º lugar e o Fortaleza o 14º. Apenas três pontos separam os dois times na classificação.

“São equipes fortes, de peso e muito qualificadas, que conquistaram seus objetivos no ano passado, fazem parte da elite este ano e continuam em busca de suas metas, mas nosso time quer mais vitórias e continuar buscando a parte de cima da tabela”, comenta o volante.

Sobre seu retorno, o camisa 29 esmeraldino garante estar cem por cento e à disposição de Ney Franco.

“Foram dois meses bem difíceis, ruim demais ficar longe daquilo que a gente ama, mas agora estou zero, pronto para entrar e dar meu melhor. O Ney conhece meu trabalho e sabe que pode contar comigo. Eu e todo o time confiamos nas decisões dele”, conclui Gilberto.

O encontro entre Fortaleza e Goiás acontece neste domingo (01), na Arena Castelão, às 16h.