Após derrota em Fortaleza, Ney Franco diz: "Saímos de cabeça erguida"

):Na tarde desse domingo (01) na Arena Castelão, Goiás enfrentou o Fortaleza pela 17ª rodada da Série A. Jogando fora de casa, o time esmeraldino perdeu de 2 a 0. Com o resultado, o Esmeraldino continua com 21 pontos, na 13ª posição.

Após o jogo, em entrevista coletiva, Ney Franco fala sobre as dificuldades do time durante a partida contra o Fortaleza e acredita que o time entrou melhor no segundo tempo:

"Mesmo com um jogador a menos, fizemos um jogo equilibrado. A equipe se portou bem defensivamente. Tivemos que correr alguns riscos, terminamos com três atacantes. O Fortaleza foi merecedor do resultado, mas acho que a gente sai fortalecido. Acho que a gente está muito perto de um ajuste, saímos de cabeça erguida."

Ao terminar a partida, o zagueiro Fábio Sanches também lamentou o resultado do jogo que contou com mais uma expulsão (later Yago, aos 37 minutos):

"É difícil falar, mais uma vez a gente jogou com um homem a menos, isso acaba dificultando um pouco. A gente tentou, tocou a bola, acertou a trave, mas é complicado. Agora é levantar a cabeça e fazer o dever de casa."

O Goiás irá enfrentar o Palmeiras no próximo sábado (07), no Serra Dourada.