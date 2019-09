Pikachu acredita em recuperação do Vasco, e Danilo elogia atuação contra o Athletico-PR

Autor do gol de empate do Vasco, por 1 a 1, contra o Athletico-PR, Danilo Barcelos deixou o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro, após vencer a disputa na cobrança do pênalti da partida, contra o goleiro Santos, que chegou a encostar na bola.

Em entrevista na zona mista, Danilo disse que está acostumado a bater firme para dificultar a vida dos goleiros e exaltou a atuação do Cruz Maltino contra um adversário difícil.

"A gente tem que respeitar muito o Athletico e respeitamos. Mas também impomos nosso jogo, como Vasco, como grande time, como toda sua história mostrou. Hoje a gente fez uma bela partida. Infelizmente não vieram os três pontos, mas fica esse gosto positivo para as próximas partidas. Vamos continuar evoluindo e conseguir os pontos que a gente precisa para conseguir fazer voos mais altos no campeonato."

"Eu tenho esse costume de bater muito firme. Nas minhas últimas cobranças também, todas foram assim. Fico feliz de ter acertado, de ter batido bem. Ele (Santos) é um baita goleiro e foi bem na bola, mas fico feliz por ter batido firme e ter feito o gol", completou Danilo.

Fala, Pikachu!

Cobrador oficial da equipe, Yago Pikachu explicou a decisão por não bater o pênalti e comentou sobre a situação do Vasco para o resto do Campeonato Brasileiro.

"Eu nunca tinha perdido pênalti aqui no Vasco até o jogo contra o Flamengo. Me cobrei bastante, houve um abatimento, mas eu continuei trabalhando e treinando os pênaltis durante os treinamentos, assim como o Danilo bate, o Bruno Cesar bate. A opção por ele (Danilo) ter batido o pênalti hoje foi exclusivamente dele. Ele ia bater escanteio antes do juiz olhar no Var o pênalti, já estava com a bola na mão. Ele veio comigo, chegou e falou "confia em mim" e eu disse "lógico que confio em você, você treina também". Não existe vaidade. Os dois pênaltis perdidos as vezes pesam muito, mas o professor Vanderlei conversou comigo e me deixou bastante a vontade."

"Não queremos deixar para a última rodada. Foi muito tenso no ano passado. Se fizermos um segundo turno como fizemos desde a chegada do Vanderlei, com certeza vamos sair dessa confusão com tranquilidade”, analisou Pikachu.

Após o empate no Rio, o Vasco da Gama vai a São Paulo encarar o Corinthians, às 11h do próximo domingo (29), pela 21ª rodada do Brasileirão.