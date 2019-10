Com baixa, América-MG fecha preparação para duelo com CRB

Na 10° colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG tem um confronto direto com o CRB, jogo válido pela 26° rodada da competição. Na tarde desta quarta-feira (02) o Coelho finalizou sua preparação no CT Lanna Drumond, com foco no posicionamento defensivo.

O América-MG vai com força máxima para o duelo contra a equipe alagoana. As atividades do plantel tiveram início na academia, com trabalho de fortalecimento físico, sob coordenação do Núcleo de Performance. Os goleiros, realizaram treino específico com o preparador Silvio Jardim.

Com treino fechado à imprensa, o treinador americano comandou atividades táticas em espaço reduzido, foco na movimentação e agilidade de raciocínio na criação das jogadas. Em seguida, intercalou com jogadas de bola parada e finalizações.

Vindo de derrota por 2 a 1 para o Coritiba, o Coelho sabe da importância do jogo, como afirma o lateral-direito Diego Ferreira. "É um confronto direto. Nós deixamos a desejar nesse último jogo em questão de perda de pontos, poderíamos ter somado pontos contra o Coritiba e estaríamos mais perto do CRB-AL. Vamos encarar esse jogo como uma final para não perder pontos e chegar no G4".

O adversário é o quarto colocado do competição com 38 conquistados, sendo que destes, 21 foram conquistados longe de seus domínios. O CRB é o melhor visitante da Série B, venceu sete dos doze jogos disputados. O Coelho chega à 26° rodada com 35 pontos, na décima colocação, e precisa da vitória para se aproximar do pelotão de cima.

"O aproveitamento deles fora acredito que seja até melhor do que em casa, acredito que seja um jogo bem complicado, bem aguerrido mas nós já começamos a estudar o adversário para que possamos somar os três pontos, obviamente", ressaltou Diego Ferreira.

Felipe Conceição não poderá repetir a mesma escalação do último jogo pois perdeu uma peça importante: Pedrão. O zagueiro, que vinha de uma sequência de quatro jogos como titular sofreu uma lesão no músculo da coxa direita, e desfalca a equipe; Lucas Kal, titular na partida contra o Brasil de Pelotas, é cotado para assumir a posição ao lado de Ricardo Silva. Além de Pedrão, seguem no departamento médico do time o zagueiro Lima com lesão na coxa direita, e o atacante Neto Berola, que sofreu uma ruptura no ligamento colateral anterior do joelho direito.

Após o treino, os atletas relacionados para a partida seguiram para o hotel San Diego Suites, onde ficam concentrados até momentos antes da partida.

O Alviverde recebe o CRB-AL nesta quinta-feira, às 19h15, na Arena Independência, em confronto válido pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.