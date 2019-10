Em data festiva, Coritiba recebe Criciúma pela Série B do Brasileiro

Em momentos distintos no campeonato, Coritiba recebe o Criciúma em duelo que pode colocar o Verdão entre os quatro primeiros e retirar o Criciúma da zona de rebaixamento. A partida, válida pela 28ª rodada da Série B, acontece neste sábado (12), às 16h30, no Couto Pereira.

O duelo entre as equipes é acirrado. Em 32 partidas, o Coxa levou a melhor em 12, contra 11 triunfos do Tigre, os demais jogos terminaram empatados. Já no primeiro turno da competição nesta temporada, quem levou a melhor foram os catarinenses pelo placar de 2 a 1 em Criciúma.

Promessa de casa cheia

A partida acontecerá no aniversário de 110 anos do Coxa-Branca, que pretende contar com as arquibancadas cheias para empurrar a equipe diante dos catarinenses. Para a ocasião, ao invés de um, os sócios do Verdão com as mensalidades em dia poderão levar até dois acompanhantes no seu respectivo setor.

Além disso, os sócios das categorias Campeão e Special poderão entrar gratuitamente no setor arquibancada, além de poder levar um acompanhante para o duelo. O clube também garantiu promoção para os pequenos: torcedores de até 12 anos poderão assistir a partida de graça, se devidamente acompanhado dos pais ou responsáveis.

Na sexta-feira (11), os torcedores que estavam atentos nas ações do clube conseguiram garantir ingressos para a arquibancada pelo valor de R$ 5, após uma promoção relâmpago promovida pelo Coxa-Branca.

Desfalques e retornos no Verdão

A equipe alviverde ainda não poderá contar com Matheus Sales, que cumpre mais um jogo de suspensão após ser expulso na partida diante do Atlético-GO, o mais cotado para assumir a vaga do volante é Serginho. O clube também tem Vitor Carvalho, Julio Rusch e Matheus Bueno como opções.

"O Serginho tem entrado, estamos tentando recuperar a condição de jogo dele, porque ficou parado um bom tempo. O próprio Luiz Henrique entrou bem, não é volante de ofício, mas torna a equipe qualificada tecnicamente. Vou pensar com calma", afirmou o treinador Jorginho

Já Igor Jesus retorna de suspensão e já está à disposição da comissão técnica para compor o setor ofensivo, juntamente com o atacante Kelvin, que não jogou diante do Guarani por dores musculares. Recuperado, o atleta também pode voltar a ser relacionado.

Provável Coritiba: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e Patrick Brey; Serginho, Juan Alano, Rafinha, Thiago Lopes (Kelvin) e Nathan (Rodrigão); Robson.

Mudanças no time catarinense para o duelo

Roberto Cavalo, técnico do Tigre, teve dificuldades para selecionar os 11 iniciais da partida contra o Coritiba. Sem poder contar com Eduardo e Carlos Eduardo, que cumprem suspensão, o treinador deve improvisar Andrew na lateral e apostar em Jean Mangabeira no meio de campo.

"Conversamos com o grupo, que entendem a importância deste jogo. O time tá bem, precisa pontuar. Andrew já jogou comigo na direita, na Copa Sul Minas e o Jean Mangabeira é um jogador mudado, muito melhor. Serão peças importantes para nós no jogo de amanhã", afirmou o treinador.

Já testado em outras opções anteriormente no Criciúma, o legítimo atacante Andrew também não vê preocupação na mudança de posição.

"Já joguei tanto de lateral-direito quanto de esquerdo, se me colocar ali não terá diferença nenhuma. Vou fazer da melhor maneira possível. Minha posição é atacante, gosto de jogar na ponta, mas se ele me colocar de lateral, meia, volante, eu já tenho experiência de jogar nessas posições e consigo jogar", explicou o atleta.

Com treinos focados em bola parada em cobranças de falta e escanteio, a equipe catarinense aposta em jogadas ensaiadas para surpreender os donos da casa.

Provável Criciúma: Luiz; Andrew, Thales, Sandro e Marlon; Jean Mangabeira, Wesley, Foguinho e Daniel Costa; Vinicius e Léo Gamalho.