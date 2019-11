Lutando contra Z-4, Figueirense recebe Coritiba que ainda busca acesso para Série A

O Figueirense recebe a equipe do Coritiba na noite desta sexta-feira (8), às 21h30, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B de 2019.

As duas equipes encaram a partida como uma grande final, já que lutam ponto a ponto mas em partes diferentes da tabela. De um lado, o Figueira tem 34 pontos na 17ª colocação, e tenta escapar do Z4. Do outro, o Coritiba luta pelo tão esperado acesso, e está em quarto, com 53 pontos.

Figueirense tenta sair do Z4 após 13 rodadas; equipe conta com três retornos

Para finalmente sair da zona de rebaixamento depois de 13 rodadas, o Furacão vai precisar dos três pontos na noite desta sexta-feira, além de torcer por um empate ou derrota do Londrina. As duas equipes jogam nesta sexta em horários próximos.

A primeira vez que o Figueira entrou no Z4 foi na 17ª rodada, quando perdeu para o Cuiabá, por W.O, quando a crise financeira do clube explodiu. Nesta altura do campeonato, o Furacão chegou a somar 18 rodadas sem vencer, mas conseguiu a reabilitação e está com 6 jogos de invencibilidade.

Dentro de campo o Figueira terá o retorno de Betinho, liberado para jogar após exames no coração, Rafael Marques, fora da última rodada por problemas pessoais, e Pereira, que cumpriu suspensão e assume o lugar de Ruan Renato, machucado.

O 11 inicial do Furacão deve ser: Pegorari, Luis Ricardo, Pereira, Alemão, Conrado; Betinho, Patrick, Fellipe Matheus; Breno, Rafael Marques, Jefferson Renan.

Coxa defende invencibilidade para se manter no G4

Já são oito jogos sem derrotas da equipe comandada por Jorginho, mas a consolidação no grupo de acesso ainda não veio. O principal adversário na luta pela Série A em 2019 é o rival, Paraná, que está uma posição atrás, em quinto, com três pontos a menos.

Para o matemático Tristão Garcia, o número mágico para o acesso é de 62 pontos, faltando, então, nove, ou três vitórias, para que o Coritiba volte, depois de dois anos, à Série A de 2020.

Dentro de campo o técnico Jorginho deve ter a oportunidade de repetir, pela primeira vez, a mesma escalação da rodada anterior: Muralha, Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino, William Matheus; Serginho, Matheus Sales, Giovanni; Juan Alano, Robson, Rodrigão.