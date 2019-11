Fora de casa, Coritiba vence Brasil de Pelotas e se mantém no G-4 da Série B

Vitória empata com CRB e segue ameaçado de rebaixamento

Cada vez mais perto de garantir seu retorno à elite do futebol nacional, o Coritiba não se intimidou no Bento Freitas e venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 2 a 0. Kelvin e Igor Jesus marcaram os gols do Coxa na partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série B.

A partida iniciou sem muitas emoções, mas logo as equipes trataram de movimentar o jogo. Murilo Rangel arriscou para o Brasil, mandando perto do gol. Na resposta, Kelvin recebeu na entrada da área, limpou e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar.

O Brasil quase chegou ao empate ainda na primeira etapa. Juba aproveitou vacilo da defesa e finalizou, mandando na trave. Já no segundo tempo, o Coritiba continuou em cima. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, Igor Jesus apareceu para cabecear para o gol, ampliando o placar.

A equipe visitante ainda teve outras oportunidades de aumentar a vantagem, mas não converteu em gol. O Brasil, por sua vez, não conseguiu reagir na partida e foi derrotado dentro de seus domínios.

A vitória deixa o Coritiba na terceira posição, com 57 pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Oeste, às 16h30 de sábado, no Couto Pereira. O Brasil de Pelotas permanece na 12ª colocação, com 43 pontos ganhos. No domingo a equipe enfrenta o São Bento no Walter Ribeiro, às 16h orários de Brasília.