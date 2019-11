América-MG derrota Vitória e entra provisoriamente no G-4 da Série B

Sob forte chuva e com ambição por G-4, o América-MG venceu o Vitória por 2 a 1 no fim da tarde dessa sexta-feira (15) no Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ricardo Silva e Juninho marcaram o Coelho, enquanto Matheus Rocha fez o gol de honra para o Leão.

Quem chegou atrasado no Horto perdeu o primeiro gol do América-MG. Logo no primeiro minuto de jogo, o zagueiro Ricardo Silva levou a melhor no alto, na defesa do Leão e abriu o placar para o Coelho, após bola levantada para a área.

Recuados na partida, o Vitória só chegou bem aos 17 minutos. O atacante Wesley recebeu na esquerda da área e finalizou. Sem dar rebote, o goleiro Airton ficou com a bola.

Após ceder um gol logo no começo da primeira etapa, o Vitória respondeu na mesma moeda no início da segunda. Aos cinco, o lateral Matheus Rocha recebeu pela direita, driblou o marcador e, quase escorregando, conseguiu finalizar dentro da área e estufar as redes.

Vendo a chance de G-4 ameaçada, o América-MG partiu pra cima. Aos 13 minutos, os volantes do Coelho viraram o jogo. Willian Maranhão cruzou para a área, a bola viajou e Juninho pegou de primeira: 2 a 1.

Após o apito final do árbitro, o América-MG fechou a tarde com 58 pontos, na terceira colocação. Contudo, o Coelho ainda pode ser ultrapassado nessa rodada por Coritiba ou Atlético-GO, que possuem 57 pontos. A próxima partida dos mineiros é diante do Guarani na sexta-feira (22), em Campinas, às 21h30.

Já os baianos, que correm risco de rebaixamento, continuam na 13ª posição, com 42 pontos e podem ser ultrapassados por Guarani ou Oeste, que jogam neste sábado (16). Na terça-feira (19), o Leão visita o Operário-PR, às 21h30.