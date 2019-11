Figueirense fica no empate sem gols com Cuiabá, mas segue fora do Z-4

Figueirense e Cuiabá se enfrentaram neste domingo (17), no Orlando Scarpelli. A partida encerrou a 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empata em 0 a 0. No primeiro turno, o duelo entre as equipes não ocorreu, pois o Figueira não entrou em campo devido aos atrasos salariais e perdeu por W. O.

O Figueira chegou aos oito minutos, com Fellipe Mateus. Rafael Marques tocou para o meia, que soltou a bomba. No entanto, a bola parou na marcação do adversário. Aos 14, a resposta do Cuiabá, com Gutiérrez. Alex Ruan deu o passe para o atacante, que acabou mandando para fora. E aos 17, foi o Furacão que teve a chance, com Jefferson Renan, que tentou cruzar na área, mas a defesa do Cuiabá tirou.

Com as melhores oportunidades, aos 25, Betinho quase colocou os donos da casa na frente no placar. O volante chutou de fora da área e a bola foi por cima do gol. Já aos 27, o Dourado foi ao ataque com Léo. O lateral direito também arriscou de longe e o goleiro Pegorari fez a defesa.

Na segunda etapa, o Figueirense teve a melhor chance da partida, aos cinco minutos, com Breno. O atacante invadiu a área, passou pelo goleiro e, com gol aberto, mandou a chance inacreditável para fora. E aos oito foi a vez do Dourado assustar. Josiel bateu para o gol e a bola foi pelo lado de fora da rede. Com oportunidades para as duas as equipes, aos 23, Jefferson Renan chutou para o gol e Victor Souza ficou com a bola. Rafael Marques ainda tentou o rebote, mas o goleiro salvou.

Os visitantes tiveram outra boa oportunidade aos 31, com Renan Bressan. O meia chutou para o gol, mas parou no goleiro Pegorari, que fez ótima defesa. Aos 37, Robertinho mandou para o gol e Victor Souza mandou para escanteio. E foi dos donos da casa a última oportunidade, aos 46. Após bate-rebate, Hélder tirou o perigo e a partida foi encerrada sem gols.

Com o resultado, o Figueirense chegou aos 39 pontos e permanece em 16º. No entanto, abriu mais um ponto de diferença em relação ao Londrina, primeira equipe na zona de rebaixamento. Agora três pontos separam as equipes. O Cuiabá se manteve em oitavo, com 51 pontos conquistados.

O próximo compromisso do Figueira é contra o CRB, no Rei Pelé. A partida será na sexta-feira (22), às 19h15. O confronto é válido pela 37ª rodada da competição. Já o Dourado muda suas atenções para outro campeonato. A equipe enfrenta o Paysandu na final da Copa Verde. A partida será na quinta-feira (21), às 21h.