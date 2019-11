Com retrospecto a favor e de olho no G-4, América-MG visita Guarani

Na corrida pelo acesso, o América-MG terá um confronto decisivo na penúltima rodada, a 37ª do Campeonato Brasileiro da Série B. O Na noite desta sexta-feira (22), às 21h30, o Alviverde entra em campo diante do Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Um confronto de dois times que tiveram recuperações admiráveis no torneio.

O América-MG soma 58 pontos e ocupa a 5ª posição, a apenas dois pontos e diferença para o quarto colocado, o Coritiba. Para o Coelho, é tudo ou nada. Um empate ou uma derrota podem estragar o sonho do acesso. Mas, a vitória pode levar o Coelho de volta ao G4. O Guarani, por sua vez, se encontra no meio da tabela e não tem risco de queda nem chances de acesso, na 12ª colocação, com 44 pontos.

Em seus domínios Bugre viveu redenção

Passou por maus bocados na Série B e conseguiu se reerguer à tempo. Poderia estar falando do Alviverde mineiro, mas falo da equipe do interino Thiago Carpini. O Guarani tem o sexto melhor desempenho como mandante, e é o quinto melhor time do returno, com 54,9% de aproveitamento. O Bugre vem de dois empates e uma vitória.

Mesmo livre do rebaixamento, o técnico Thiago Carpini deve manter a base da equipe titular. O volante Marcelo, expulso na vitória paulista por 1 a 0 sobre o Operário, cumpre suspensão. Por opção técnica, na lateral-esquerda Thallyson deve dar lugar ao jovem Bidu, de 20 anos.

Provável escalação do Guarani: Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva, Luiz Gustavo e Bidu; Deivid, Arthur Rezende, Lucas Crispim e Rondinelly; Davó e Diego Cardoso.

A sorte sorriu para o Coelho!

Bola no pé e secador na mão, assim o América-MG chega a penúltima rodada da Série B. A equipe Alviverde contou com o tropeço do Atlético-GO, que empatou em 2 a 2 com o Brasil de Pelotas e manteve a distância de três pontos para o terceiro colocado. Se vencer, o Coelho chega aos 61 pontos e pode retornar ao G4, devido ao critério de desempate, número de vitórias. Seriam 17 contra 15 do Atlético-GO. Embalado, o Alviverde vem de três vitórias na competição.

Em relação a última partida, o técnico Felipe Conceição perdeu o volante Willian Maranhão, que rompeu o músculo adutor da coxa esquerda e desfalca a equipe na reta final. Para a posição, fica a dúvida entre o meia Geovane e o volante Flávio. O provável é que dê preferência ao volante da base americana. Não há jogadores suspensos para o confronto com o Bugre.

Provável escalação do América-MG: Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva, Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Flávio, Matheusinho; Felipe Azevedo e Júnior Viçosa.

Arbitragem

O dono do apito é Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Mateus Olivério Rocha. O trio de arbitragem é do Rio Grande do Sul.