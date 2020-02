Abel Braga admite fase ruim no Vasco: "A coisa não está fluindo"

A derrota do Vasco por 1 a 0 para a Cabofriense em casa, coloca a classificação à próxima fase do Carioca como improvável, além disso o rendimento em campo gera desconfiança para os jogos da Sul-Americana. O técnico Abel Braga ressalta que houve "cobrança séria " no vestiário e que o foco é a Sul-Americana.

"É praticamente impossível (classificar). Temos de torcer para os caras perder duas. Vamos priorizar obviamente a Sul-Americana. Aqui ninguém vai desistir. E não pensa que não houve cobrança. E foi séria. Depois os jogadores falam que não tem chance. Esperávamos uma atuação melhor. Mas tem de analisar", disse o técnico ressaltando que o futebol apresentado deixou a desejar nesta manhã e que houve cobrança por melhora.

"O Vasco terminou o ano bem com o time titular, com empatia com a torcida. Mas 40% dos titulares saíram. A defesa é quase a mesma, menos o zagueiro central, Guarín, Rossi e Richard saíram. Tentamos não mudar muito, temos que jogar melhor. O torcedor está chateado com razão. Tem que fluir, vamos achar o time. Tava calor, sim, para quem cria é mais complicado e tentamos fazer isso, mas o adversário jogou com esse calor também", comentou sobre o calor e o fato do jogo ter sido adiado.

Próximo confronto do cruzmaltino é contra o Botafogo no domingo (2) no Estádio Nilton Santos, jogo esse em que provavelmente entrará o time reserva, para os titulares serem poupados para o confronto contra o Oriente Petrolero.