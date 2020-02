Pressionados, Ponte Preta e Palmeiras jogam no Moisés Lucarelli pelo Paulistão

Pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebe o Palmeiras no Moisés Lucarelli neste sábado (8), às 19h30 e você pode acompanhar tudo desse jogo ao vivo aqui mesmo na VAVEL Brasil!

Com ingressos custando entre 30 e 100 reais, a Ponte espera um bom público para o jogo, com torcida única. A arbitragem da partida será feita por Douglas Marques das Flores, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e por Luiz Alberto Andrini Nogueira.

Pressão?

Com seis pontos no Grupo A, um atrás do líder Santos, a Ponte chega pressionada para o jogo após uma derrota de 2 a 1 para a Inter de Limeira. No grupo, o Oeste está em terceiro com quatro pontos e o Água Santa soma apenas um ponto.

Kleina despistou sobre a pressão e mostrou estar motivado para a partida frente ao Palmeiras: “Vamos motivados, com brilho nos olhos, como eu sempre fiz. Não vou deixar de trabalhar por conta dessa situação, aí é o destino. Tenho certeza que vamos virar essa página, dar a volta por cima”.

Sem desfalques, a Ponte ainda tem dúvidas em sua escalação, não confirmada por Gilson Kleina. Na defesa, Cléber Reis pode tomar o lugar de Wellington Carvalho e Yuri pode ficar com a vaga de Guilherme Lazaroni.

O provável time da Macaca é: Ygor Vinhas, Apodi, Wellington Carvalho (Cléber Reis), Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni (Yuri); Dawhan, Bruno Reis, Danrley e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger.

Pressão também?

Já o Palmeiras está no Grupo B da competição. Em terceiro lugar, com sete pontos, o alviverde chega para a partida também de derrota, por 2 a 1 para o Bragantino, e pressionado. Acima do Palmeiras estão Santo André, com nove pontos e o Novorizontino, com oito. Abaixo está o Botafogo-SP, com apenas um.

A novidade no Verdão – não para esse jogo - é a chegada de Matías Viña. O novo lateral-esquerdo do alviverde já treinou no clube e deu seu recado à torcida: “É agradecer, porque desde que souberam que eu era jogador do Palmeiras, me deram todo o carinho. Agradeço a eles e a todas as pessoas daqui, que me trataram como um deles”.

Com apenas Vitor Hugo de desfalque, pois ele está em fase de transição após uma cirurgia na região inguinal, o Palmeiras tem seu time praticamente definido após um treino aberto onde Luxemburgo mostrou a escalação.

A escalação mostrada e que provavelmente entrará em campo é: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luís; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano.