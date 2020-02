Torcida lota ruas e aeroporto no embarque do Fortaleza para Buenos Aires

Quem foi ao aeroporto no início da noite desta terça-feira (11) certamente se assustou com a quantidade de pessoas no local. A avenida que dá acesso ao aeroporto estava completamente lotada de torcedores tricolores, que fizeram a festa para apoiar o Fortaleza antes do embarque a Buenos Aires.

O último abraço daqueles que irão apoiar daqui da capital 👊🏼🦁 Muito obrigado, Nação! #NaSulaComAEsporteNet #VamosFortaleza #FortalezaEC pic.twitter.com/q5dFBWXF4A — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 11, 2020

Fortaleza e Independiente realizam o jogo de da primeira fase da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires, na quinta-feira (13). O time nordestino disputa a competição pela primeira vez na história. E apesar de encarar o maior campeão da Libertadores, os torcedores e jogadores tricolores estão confiantes na possível classificação.

Em voo fretado, todo o elenco e dirigentes leoninos, além de alguns torcedores e funcionários do clube embarcaram com a esperança de um bom jogo de ida. Dois ex-ilustres jogadores do Leão do Pici também embarcaram. Clodoaldo e Rinaldo irão acompanhar de perto a primeira partida tricolor em uma competição internacional.