Fortaleza desbanca Imperatriz fora de casa e reassume liderança do Grupo A

Na busca pelo bicampeonato regional, o Fortaleza permanece firme e invicto. Em jogo realizado na noite desta segunda-feira (17) como finalização da quarta rodada da Copa do Nordeste, o Leão do Pici enfrentou o Imperatriz no Estádio Frei Epifânio D’Abadia, em Imperatriz/MA, e fez valer sua superioridade em relação a investimento e qualidade técnica ao vencer por 2 a 1. Renan Dutra (contra) e David marcaram os gols tricolores, enquanto Matheus João descontou ao Cavalo de Aço.

#FIMDEJOGO | O Leão vai até a cidade de Imperatriz e ruge alto no estádio Frei Epifânio. Liderança e invencibilidade mantidas na competição regional. Nosso próximo compromisso será no sábado de carnaval, diante do Confiança, na cidade de Aracaju. Valeu, Leão! pic.twitter.com/Cm51br1pZU — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 18, 2020

Enquanto o Fortaleza buscava o encaixe de seu jogo baseado na velocidade, o Imperatriz aproveitava o fator casa para colocar em prática primeiro a sua estratégia, principalmente com o uso das laterais. Nos dez primeiros minutos, o clube maranhense chegou com perigo em duas oportunidades. Na primeira, o zagueiro Quintero afastou cruzamento. Em seguida, Joelson foi novamente acionado em bola alçada na área, mas estava em posição irregular. A resposta cearense também veio em dois lances praticamente consecutivos. Aos 13, Wellington Paulista recebeu passe de Carlinhos e a defesa fez o corte. Dois minutos depois, Marlon praticamente fez a mesma jogada, que novamente contou com corte da marcação adversária.

Em seis minutos, o Leão do Pici reclamou de três faltas não marcadas, duas delas como pênaltis. Aos 21, David avançou pela esquerda e fez o cruzamento. Henrique Mattos deslizou e colocou a mão na bola. Aos 27, Mariano Vázquez tenta levantar a bola na área e o marcador oponente teve o ombro acertado. No lance seguinte, Marlon pegou a sobra do escanteio cobrado e novamente acertou o braço. Nos três momentos, muita reclamação, nada marcado e o técnico Rogério Ceni recebeu cartão amarelo por tanto reclamar. Com intensas dificuldades de levar perigo, o Cavalo de Aço contava com as falhas do sistema defensivo rival para atacar, o que deixou o treinador Paulinho Kobayashi na bronca.

No segundo tempo, Carlinhos avançou pela esquerda e cruzou. David driblou um adversário e fez novo cruzamento para Wellington Paulista, mas o zagueiro Renan Dutra cortou errado e fez gol contra. O lance no primeiro minuto da etapa complementar mudou as configurações da partida, uma vez que o Fortaleza agora tinha o jogo favorável para si. O segundo gol quase veio aos cinco minutos, quando Derley mergulhou para completar cruzamento de Wellington Paulista, mas errou o alvo. Mesmo fora de casa, os leoninos eram dominantes na etapa final e Renan Dutra cortou em cima da linha e consertou a falha do sistema de zaga do Imperatriz.

Porém, em meio a tanta pressão, ficou complicado os mandantes suportarem o placar minimamente desfavorável. Aos 27 minutos, Tinga avançou pela direita e cruzou para David estufar as redes e ampliar a vantagem tricolor. A partida ficou mais aberta, uma vez que o Imperatriz saiu ao jogo para buscar um gol e o Fortaleza tinha campo para trabalhar a bola. Aos 40, Hudson cobrou falta e Matheus João completou a sobra para diminuir o marcador. Os maranhenses quase empataram nos acréscimos, quando Cesinha cruzou e Renan Dutra cabeceou, mas o goleiro Felipe Alves defendeu.

⌚ 49' 2T | Final de partida aqui no Frei Epifânio. Liderança e invencibilidade mantidas. Grande vitória de um elenco que demonstra muita força e união. Seguimos!

⚽ (1-2)



#⃣ #trfortalezaec #IMPxFOR #CopaDoNordeste2020 #VamosFortaleza 💻Assista ao vivo: https://t.co/TkXWkwSqaU pic.twitter.com/OcpwwczBeX — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) February 18, 2020

Com a vitória, o Leão do Pici segue na liderança do Grupo A com oito pontos ganhos, a mesma pontuação do Botafogo da Paraíba, mas melhor no saldo de gols (4 a 2). Por outro lado, o Cavalo de Aço permanece no quinto lugar com quatro pontos, fora da zona de classificação às quartas de final. As equipes voltam a entrar em campo no próximo sábado (22), no início do período oficialmente carnavalesco, às 16 horas. O Imperatriz recebe o River novamente no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz/MA, enquanto o Fortaleza encara o Confiança em confronto dos líderes na Arena Batistão, em Aracaju/SE.