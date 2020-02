Desfalcado, Ceará visita Oeste pela segunda fase da Copa do Brasil

Velhos conhecidos, Oeste e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Recentemente, as duas equipes adquiriram um histórico de confrontos. O retrospecto geral favorece o time cearense, que detém mais vitórias sobre o rival desta noite.

Além da classificação, o duelo vale uma bela premiação em dinheiro. Se o Rubrão passar, embolsará R$ 650 mil. Caso o Vovô avance, será contemplado com R$ 1,3 milhão.

O último encontro entre Oeste e Ceará aconteceu em 2017 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol do volante Richardson, o Vovô bateu o Rubrão por 1 a 0. A vitória acabou sendo importante para que a equipe alvinegra conseguisse o retorno à elite do futebol nacional.

"Rei do Empate" e velho conhecido como arma

Conhecido por empatar inúmeros confrontos, o Oeste não tem desfalques para encarar o Ceará. Artilheiro da equipe paulista neste ano, o atacante João Paulo, que atuou pelo Vovô na última temporada, será a principal aposta do setor ofensivo do Rubrão para tentar resolver a partida durante o tempo regulamentar.

O Oeste deve começar a partida com a seguinte formação: Felipe Lacerda; Eder Sciola, Lídio, Bruno Bispo e Alyson; Wallace Bonilha, Betinho e Matheus Jussa; Mazinho, Marlon (De Paula) e João Paulo.

Desfalcado, mas sem grandes problemas

Diferentemente do Rubrão, o Ceará embarcou para a capital paulista com problemas. O zagueiro Tiago Pagnussat e os atacantes Rick e Rodrigão, não estarão à disposição do técnico Enderson Moreira para o confronto desta noite. Entretanto, as ausências não devem mexer na estrutura da equipe titular.

A provável escalação do Ceará tem: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vinícius; Lima, Leandro Carvalho e Rafael Sóbis.