Benítez desembarca no Rio e enaltece o Vasco: "Time grande e com muita história"

O Vasco anunciou a contratação do meia-atacante argentino Martín Benítez, na tarde desta quinta-feira (27). O jogador, de 25 anos, chega por empréstimo do Independiente-ARG até o fim de 2020. Ao final do vínculo, em dezembro, o Gigante da Colina poderá comprá-lo em definitivo, com passe fixado de US$ 4 milhões (R$ 17 milhões) por 60% do direitos econômicos do atleta. A divulgação do acerto entre as partes foi pelo canal "Vasco Informa", grupo de comunicação do clube no Whatsapp para interagir com os torcedores.

Segundo reforço do Cruzmaltino para a temporada — o centroavante Germán Cano foi contratado ainda em janeiro — Benítez chegou ao Rio de Janeiro nesta tarde de quinta (27), no Aeroporto do Galeão, e revelou aos jornalistas suas primeiras impressões como novo reforço do Vasco.

"Expectativa é muito linda. Sei que venho para um grande clube, com muita história. Vou tratar de dar o meu melhor, espero ter um grande ano com todos juntos", falou o argentino, titular do Independiente na conquista da Copa Sul-Americana em 2017, sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Com boa forma física, já que atuou pelo clube argentino há cerca de 10 dias, o meia já se colocou à disposição do técnico Abel Braga para ser relacionado no duelo com o ABC de Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Ainda no Galeão, quando questionado pelos repórteres sobre a razão de ter escolhido jogar no Vasco, o jogador explicou que a torcida e a história da instituição pesaram positivamente em sua decisão.

Pelo Independiente, seu único clube na carreira até selar a transferência para o Brasil, Benítez participou de 203 jogos e marcou 31 gols. No início de 2020, entretanto, ele perdeu espaço na equipe e disputou somente seis partidas. O jogador, que teve passagens pelas seleções de base da Argentina, projeta conquistas ao longo do ano: "Tomara que eu consiga me entregar 100% e estar no meu melhor nível para ajudar a equipe a conquistar taças e chegar ao lugar que tem de estar".

Antes da possível estreia do argentino, pela Copa do Brasil, o Vasco ainda tem um compromisso pelo Campeonato Carioca. Depois de não se classificar para as semifinais da Taça Guanabara, o Cruzmaltino busca se reabilitar na competição e enfrenta o Resende, neste sábado (29), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela primeira rodada da Taça Rio.