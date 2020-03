Em dois meses de Lisca, América-MG é o único time invicto da Série B

Anunciado oficialmente em 30 de janeiro, Lisca completa nesta segunda-feira (30), dois meses no comando do América. Desde sua estreia, diante do Santos-AP pela Copa do Brasil, são 9 jogos: 5 vitórias e 4 empates; 12 gols a favor e 5 gols contra.

No início do trabalho, Lisca tinha a missão de avançar com o América-MG na 1ª fase do torneio nacional, e logo em seguida, um clássico diante do Cruzeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Nesses 60 dias, o Coelho é líder isolado do Estadual, com 21 pontos (aproveitamento de 77.8%), e está na terceira fase da Copa do Brasil, em busca da classificação à próxima fase - campanha superior à de 2019. Lisca comentou o início de trabalho com o América e as expectativas para a sequência da temporada.

“São dois meses bem legais, um período também de adaptação e conhecimento do método de trabalho que já era desenvolvido pelos profissionais do Clube. Aproveito para agradecer novamente ao presidente Marcus Salum, a todo o Conselho de Administração, ao Paulo Assis, ao Paulo Bracks e a todos os funcionários pela recepção e pela maneira como estamos encarando o trabalho. São meses bem felizes e parece que já estou há um bom tempo por toda essa integração”, comentou.

O Coelho tem uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, sendo a única equipe, das 20 que disputam a Série B, que está invicto. Além disso, é a equipe com a quarta melhor média de gols na temporada, com 18 gols, uma média de 1,5 gol por jogo. Lisca ressaltou o bom ambiente de trabalho e valorizou a sequência e invencibilidade da equipe.

“Os resultados são bem importantes, sabemos disso no futebol. Então ficamos felizes por darmos essa sequência legal, com essa invencibilidade que é expressiva. É algo relevante para o Clube, mas o mais importante é o ambiente sadio que construímos no dia a dia, saudável e com muito trabalho”, avalia o treinador.

Agradecimento à torcida e pedido de prevenção

A equipe entra em férias coletivas na próxima quarta-feira, e o comandante americano agradeceu à torcida pela receptividade e confiança no trabalho.

“Quero deixar minha mensagem de agradecimento ao torcedor do América por este primeiro momento, pela recepção e apoio. O ambiente também está legal entre nosso time e torcida. É importante essa confiança de saberem que quem estiver em campo estará batalhando, buscando o melhor pelo Clube com uma vontade muito grande das coisas acontecerem neste ano. Queremos voltar para a Série A, quem sabe também conquistar um título do Mineiro e avançar ao máximo na Copa do Brasil”, agradeceu.

Com o calendário do futebol paralisado, devido à pandemia do Covid-19 (Coronavírus), Lisca segue em isolamento social, assim como todos os atletas do América. e aproveitou para falar da importância da prevenção à pandemia.

“Neste momento, pedimos que todos fiquem em casa e, se Deus quiser, estaremos juntos o mais rápido que for possível e vivendo várias emoções positivas. Tenho certeza que todos nós voltaremos diferentes após esta paralisação, valorizando bem mais as pequenas situações e valorizando mais ainda o nosso Clube. Portanto, fiquem em casa e, em breve, todos estaremos no Independência, com cada um podendo levar seus familiares e amigos para vivermos o América”, finalizou.