Fortaleza testa boa fase em casa diante do Atlético-GO

Neste domingo(4), Fortaleza e Atlético-GO, em situações distintas, se enfrentam pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O Leão do Pici ocupa a décima posição, com 16 pontos. Já o Dragão, com 14 pontos e na 14ª posição, busca se afastar do Z-4.

Fortaleza quer encostar no G-6

Embalado após a vitória contra o Ceará, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense na última quarta-feira (30), o Fortaleza busca manter a boa fase jogando em casa, no Campeonato Brasileiro para encostar no G6 da competição. Na última rodada a equipe arrancou um empate com o Santos, na Vila Belmiro.

O técnico Rogério Ceni pode ter três desfalques para a partida contra o Atlético-GO. São dúvidas para o confronto o atacante Osvaldo, o zagueiro Quintero e o lateral-esquerdo Bruno Melo.

O lateral-esquerdo levou dez pontos na cabeça após choque com Bruno Pacheco, do Ceará, durante o Clássico-Rei, na última quarta-feira. Já o colombiano segue em tratamento da lesão no músculo adutor da coxa direita. O atacante Osvaldo sentiu um desconforto muscular no Clássico e foi substituído no intervalo.

Caso a ausência do trio seja confirmada, o técnico Rogério Ceni deve manter Jackson no lugar de Quintero e promover a entrada de Carlinhos na lateral-esquerda e Yuri César no ataque.

"A expectativa é boa, vindo de uma grande vitória no primeiro jogo da final (do Campeonato Cearense, contra o Ceará). Acho que passa bastante confiança pra toda equipe. Acho que a gente tem de continuar essa pegada, melhorar em alguns aspectos e fazer um grande jogo", detalhou Yuri César.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Jackson, Paulão, Carlinhos; Felipe, Juninho; David, Romarinho, Wellington Paulista, Osvaldo (Yuri). Técnico: Rogério Ceni.

Com mudanças, Atlético-GO quer encerrar jejum de três jogos sem vencer

O Atlético-GO vem de um empate diante do Corinthians, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (30), em partida atrasada válida pela primeira rodada da Série A. O Dragão quer se manter distante do Z4 e para isso quer uma vitória na Arena Castelão, diante do Fortaleza. A equipe comandada por Vagner Mancini não vence há três rodadas.

Assim, o único desfalque do técnico Vagner Mancini para a partida contra o Leão do Pici é o meia Matheus Vargas, que não poderá atuar por questão contratual, já que está emprestado ao Fortaleza.

O zagueiro João Victor e o atacante Janderson, que não atuaram contra o Corinthians também por questão contratual, estão à disposição, mas não sabem se serão titulares. Outra dúvida de Vagner Mancini é entre Zé Roberto e Hyuri no sistema ofensivo.

Visitante indigesto, o Dragão tem um bom desempenho longe de Goiânia e espera retornar com bons resultados. Dos 14 pontos da equipe goiana no Brasileirão, oito foram conquistados como visitante – das três vitórias, duas foram fora.

“É muito importante pontuar fora de casa. Fazendo isso e o dever de casa, com certeza no fim do campeonato teremos bons frutos. Não é fácil jogar fora de casa, ainda mais na Série A, que tem grandes equipes, mas vamos muito fortes contra o Fortaleza. Todos unidos em busca da vitória. Sabemos que é muito importante pontuar, ainda mais fora”, disse o lateral-esquerdo Nicolas.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder (Oliveira) e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Hyuri (Zé Roberto) e Técnico: Vagner Mancini.